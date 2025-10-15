Usa-Cina, Bessent: non cambieremo strategia commerciale a causa della volatilità dei mercati

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent
, ha dichiarato che "ci sono ottime probabilità" di un incontro a breve con il vicepremier cinese Hui Fung
, "per il quale nutro grande rispetto". L’appuntamento, ha spiegato Bessent in un’intervista alla CNBC durante l’American Forum, dovrebbe avvenire prima delle conferenze ASEAN e di quella in Malesia. Bessent ha poi affermato che, per quanto ne sa, "è possibile" che il Presidente Donald Trump
incontri il Presidente Xi Jinping
in Corea del Sud.
Bessent ha tuttavia ribadito che gli Stati Uniti non intendono modificare la propria strategia commerciale
con la Cina
in base all’andamento dei mercati finanziari
. "Il presidente Trump apprezza un mercato azionario in rialzo, ma crede che esso sia il risultato di buone politiche", ha dichiarato. "Non negozieremo perché il mercato scende, né eviteremo misure severe contro Pechino per questo motivo. Faremo ciò che è economicamente meglio per gli Stati Uniti".
Sul fronte interno, Bessent ha inoltre confermato di aver ristretto a cinque nomi
la lista dei candidati alla presidenza della Federal Reserve
. Nelle prossime settimane condurrà un nuovo round di colloqui, per poi presentare a Trump una rosa finale di tre o quattro candidati dopo il Giorno del Ringraziamento. "Uno dei criteri fondamentali – ha sottolineato – è avere una mente aperta
".