Usa-Cina, Bessent: non cambieremo strategia commerciale a causa della volatilità dei mercati

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro statunitense,, ha dichiarato che "ci sono ottime probabilità" di un incontro a breve con il vicepremier cinese, "per il quale nutro grande rispetto". L’appuntamento, ha spiegato Bessent in un’intervista alla CNBC durante l’American Forum, dovrebbe avvenire prima delle conferenze ASEAN e di quella in Malesia. Bessent ha poi affermato che, per quanto ne sa, "è possibile" che il Presidenteincontri il Presidentein Corea del Sud.Bessent ha tuttavia ribadito che gli Stati Uniti non intendono modificare la propriacon lain base all’andamento dei. "Il presidente Trump apprezza un mercato azionario in rialzo, ma crede che esso sia il risultato di buone politiche", ha dichiarato. "Non negozieremo perché il mercato scende, né eviteremo misure severe contro Pechino per questo motivo. Faremo ciò che è economicamente meglio per gli Stati Uniti".Sul fronte interno, Bessent ha inoltre confermato di aver ristretto ala lista dei candidati alla presidenza della. Nelle prossime settimane condurrà un nuovo round di colloqui, per poi presentare a Trump una rosa finale di tre o quattro candidati dopo il Giorno del Ringraziamento. "Uno dei criteri fondamentali – ha sottolineato – è avere una".