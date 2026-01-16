Prevalgono le vendite a Tokyo, misto il resto dell'Asia con focus sui chip

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -dopo che TSMC ha registrato un altro trimestre record, affermando di prevedere un aumento della spesa in conto capitale nel 2026 tra i 52 e i 56 miliardi di dollari. Inoltre, Stati Uniti e Taiwan hanno concluso un accordo commerciale che riduce i dazi su molte delle esportazioni del colosso dei semiconduttori e indirizza nuovi investimenti verso l'industria tecnologica statunitense.Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,32% sul; giù anche, che scende dello 0,27%, e, che perde lo 0,26%.Poco sotto la parità(-0,55%); sale(+0,9%). Positivo(+0,71%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,46%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,05%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento per l'è pari 2,18%, mentre il rendimento deltratta 1,84%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7%)03:00: PIL, trimestrale (preced. 1,1%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)03:00: Produzione industriale, annuale (preced. 4,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%).