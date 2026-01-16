Milano 15-gen
45.850 0,00%
Nasdaq 15-gen
25.547 +0,32%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 15-gen
10.239 0,00%
Francoforte 15-gen
25.352 0,00%

Prevalgono le vendite a Tokyo, misto il resto dell'Asia con focus sui chip

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, dove spiccano le azioni dei chip dopo che TSMC ha registrato un altro trimestre record, affermando di prevedere un aumento della spesa in conto capitale nel 2026 tra i 52 e i 56 miliardi di dollari. Inoltre, Stati Uniti e Taiwan hanno concluso un accordo commerciale che riduce i dazi su molte delle esportazioni del colosso dei semiconduttori e indirizza nuovi investimenti verso l'industria tecnologica statunitense.

Sessione debole per il listino di Tokyo, che scambia con un calo dello 0,32% sul Nikkei 225; giù anche Shenzhen, che scende dello 0,27%, e Shanghai, che perde lo 0,26%.

Poco sotto la parità Hong Kong (-0,55%); sale Seul (+0,9%). Positivo Mumbai (+0,71%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità Sydney (+0,46%).

Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 gennaio si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,05%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,03%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,18%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,84%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Lunedì 19/01/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7%)
03:00 Cina: PIL, trimestrale (preced. 1,1%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 4,8%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%).
