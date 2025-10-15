Milano 16:49
41.956 -0,29%
Nasdaq 16:49
24.914 +1,36%
Dow Jones 16:49
46.569 +0,65%
Londra 16:50
9.433 -0,21%
Francoforte 16:49
24.218 -0,08%

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 10 ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 10 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 10 ottobre su base settimanale (WoW) -1,8%, in aumento rispetto al precedente -4,7%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```