A Piazza Affari si scatenano gli acquisti. Svetta TIM

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei
, che mostrano buoni guadagni, con gli investitori che cercano di capire l'evoluzione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Sul listino italiano svetta TIM con la promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500
sulla parità. Nel frattempo, prosegue lo shutdown, dopo il mancato accordo in Congresso sull'innalzamento del tetto del debito.
Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA
, che sale a quota 1,167. L'Oro
, in aumento (+1,47%), raggiunge 4.270,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,40% e continua a trattare a 57,93 dollari per barile.
Lo Spread
migliora, toccando i +87 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,35%. Tra le principali Borse europee
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,38%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,12%, e sostenuta Parigi
, con un discreto guadagno dell'1,38%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,12%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 44.979 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Telecom Italia
, che vanta un incisivo incremento del 5,76%.
In primo piano Campari
, che mostra un forte aumento del 5,70%.
Buoni spunti su Interpump
, che mostra un ampio vantaggio del 3,03%.
Ben impostata A2A
, che mostra un incremento del 2,41%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Buzzi
, che ha archiviato la seduta a -1,70%.
Tentenna Saipem
, con un modesto ribasso dell'1,35%.
Giornata fiacca per Generali Assicurazioni
, che segna un calo dell'1,09%.
Piccola perdita per Banca Mediolanum
, che scambia con un -0,88%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, SOL
(+4,88%), De' Longhi
(+4,35%), D'Amico
(+3,52%) e LU-VE Group
(+3,30%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su doValue
, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%.