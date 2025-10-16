Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:56
24.809 +0,26%
Dow Jones 17:56
46.219 -0,07%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

A Piazza Affari si scatenano gli acquisti. Svetta TIM

A Piazza Affari si scatenano gli acquisti. Svetta TIM
(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni, con gli investitori che cercano di capire l'evoluzione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Sul listino italiano svetta TIM con la promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500 sulla parità. Nel frattempo, prosegue lo shutdown, dopo il mancato accordo in Congresso sull'innalzamento del tetto del debito.

Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,167. L'Oro, in aumento (+1,47%), raggiunge 4.270,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,40% e continua a trattare a 57,93 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i +87 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,35%.

Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,38%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,12%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell'1,38%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,12%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 44.979 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Telecom Italia, che vanta un incisivo incremento del 5,76%.

In primo piano Campari, che mostra un forte aumento del 5,70%.

Buoni spunti su Interpump, che mostra un ampio vantaggio del 3,03%.

Ben impostata A2A, che mostra un incremento del 2,41%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Buzzi, che ha archiviato la seduta a -1,70%.

Tentenna Saipem, con un modesto ribasso dell'1,35%.

Giornata fiacca per Generali Assicurazioni, che segna un calo dell'1,09%.

Piccola perdita per Banca Mediolanum, che scambia con un -0,88%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, SOL (+4,88%), De' Longhi (+4,35%), D'Amico (+3,52%) e LU-VE Group (+3,30%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su doValue, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%.
