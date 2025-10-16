A Piazza Affari si scatenano gli acquisti. Svetta TIM

S&P-500

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni, con gli investitori che cercano di capire l'evoluzione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Sul listino italiano svetta TIM con la promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'sulla parità. Nel frattempo, prosegue lo shutdown, dopo il mancato accordo in Congresso sull'innalzamento del tetto del debito.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,167. L', in aumento (+1,47%), raggiunge 4.270,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,40% e continua a trattare a 57,93 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +87 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,35%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,38%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,12%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,38%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,12%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 44.979 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,76%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,70%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,03%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,41%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,09%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.del FTSE MidCap,(+4,88%),(+4,35%),(+3,52%) e(+3,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%.