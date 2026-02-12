Borse europee deboli sul finale, Piazza Affari si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea alla debolezza del resto delle Borse europee, dove tiene soltanto la piazza di Parigi. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo, con l'attenzione sempre rivolta ai risultati societari, mentre i timori di una disruption dell'AI continuano a modellare la propensione al rischio (gli investitori sono pronti a ridurre l'esposizione ai titoli percepiti come "perdenti dell'AI" in modo molto veloce, facendo scattare le vendite prima di capire se realmente le novità annunciate da startup e big tech hanno un effetto concreto sui business delle società di vari settori).I settori che il mercato sta punendo sul tema della disruption dell'AI - servizi finanziari, data provider, software publisher - sono proprio quelli che, secondo il rapporto sull'occupazione statunitense uscito ieri (crescita dei NFP di 130.000 unità vs consensus a 70.000, tasso di disoccupazione al 4,3% vs 4,4%), stanno già distruggendo posti di lavoro: le attività finanziarie hanno perso 22.000 posti di lavoro a gennaio (di cui 11.000 nel settore assicurativo) e 49.000 dal picco di maggio, mentre tecnologia, produzione, commercio e servizi professionali sono stagnanti o in calo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,188. Crollo dell'(-2,62%), che ha toccato 4.951,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 63,25 dollari per barile, in netto calo del 2,14%.Avanza di poco lo, che si porta a +61 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,39%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%, piccola perdita per, che scambia con un -0,67%. Passi in avanti, invece, per, che segna un incremento marginale dello 0,33%. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 46.223 punti, con uno scarto percentuale dello 0,62%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 48.996 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,48%),(+3,40%),(+2,87%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,85%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,70%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,05%.Tra i(+8,41%),(+8,19%),(+6,91%) e(+3,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,62%.Seduta negativa per, che scende del 3,81%.