ABB, ordini, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Il colosso svizzeroha chiuso ildel 2025 conacquisiti pari a 9.143 milioni di dollari, in crescita del 12% (9% su base comparabile) su base annua, sostenuti da uno sviluppo positivo in tutte e quattro le aree di business. Isono migliorati in tutte le aree di business, attestandosi a 9.083 milioni di dollari, in crescita dell'11% (9% su base comparabile).L'è aumentato del 12% su base annua, attestandosi a 1.738 milioni di dollari, con un conseguente miglioramento del margine di 20 punti base, al 19,2%. L'di ABB è stato di 1.208 milioni di dollari, con un incremento del 28% su base annua, principalmente grazie al miglioramento della performance aziendale, con un ulteriore contributo derivante dal miglioramento del risultato finanziario netto e da una riduzione dell'aliquota fiscale su base annua. L'è aumentato del 29%, attestandosi a 0,66 dollari, rispetto agli 0,51 dollari dell'anno precedente."Sono orgoglioso del buon risultato ottenuto da ABB in termini di crescita degli ordini, ulteriore miglioramento delle performance operative e solido flusso di cassa nel terzo trimestre - ha commentato il- Continuiamo a investire per sostenere una solida domanda a lungo termine per le nostre tecnologie di elettrificazione e automazione".Neldel 2025, ABB prevede una crescita del fatturato comparabile nell'ordine mid-single digit e un margine EBITA operativo in calo sequenziale rispetto al terzo trimestre di circa -150 punti base, in linea con l'andamento storico.Per l', prevede una crescita positiva del fatturato comparabile, book-to-bill, nell'ordine mid-single digit e un margine EBITA operativo ampiamente nella fascia alta dell'obiettivo a lungo termine del 16%-19%, pur riconoscendo l'incertezza del contesto economico globale.