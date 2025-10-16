ABC Company investe 4 milioni di euro con club deal in Fornaio del Casale

ABC Company

(Teleborsa) -, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha siglato gli, società di gestione del fondo di investimento alternativo di tipo chiuso Buy&Build Opportunities, per la partecipazione congiunta al nuovo progetto industriale relativo aL'accordo con Riello Investimenti rappresenta un nuovo passo nel percorso avviato da ABC Company con l'uscita da Fornaio del Casale, annunciata lo scorso 31 luglio 2025. In quell'occasione, la società aveva già manifestato la volontà di reinvestire parte del corrispettivo della cessione per continuare a sostenere il progetto industriale sotto la nuova proprietà. L'accordo di oggi dà, definendo le modalità e la struttura del reinvestimento di ABC Company, in partnership con Riello, nel nuovo assetto azionario guidato dal fondo Aksìa Capital VI gestito da Aksìa SGR.ABC Company ha formalizzato l'impegno a reinvestire nel nuovo assetto di Fornaio del Casale, per ilpromosso dalla stessa, attraverso la società veicolo ABC Food 2. L'accordo disciplina i termini e le condizioni della partecipazione congiunta di ABC Food 2 e Riello in Tower Cake 2, società veicolo costituita e gestita da Riello per realizzare l'investimento nel gruppo Fornaio del Casale.ABC Food 2 si impegna a sottoscrivere unin Tower Cake 2, mentre Riello Investimenti, per il tramite del fondo Buy&Build Opportunities, sottoscriverà un aumento di capitale di 8,15 milioni. L'investimento complessivo di Tower Cake 2, pari a 12 milioni, sarà destinato, indirettamente, all'investimento in Fornaio del Casale.Dei 4 milioni di euro complessivi sottoscritti da ABC Food 2, ABC Company provvederà a sindacare circa il 50% ad altri co-investitori qualificati. ABC Company manterrà almeno il 50% del capitale di ABC Food 2. A seguito dell'operazione,