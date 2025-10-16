Cina accusa gli Usa di aver creato "panico" sui controlli di Pechino sulle esportazioni di terre rare

(Teleborsa) - La Cina
ha accusato gli Stati Uniti
di aver creato "panico" sui controlli di Pechino sui minerali delle terre rare
, ma ha dichiarato di essere disponibile a colloqui commerciali
per risolvere una controversia che ha minacciato di riaccendere una guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.
"L'interpretazione degli Stati Uniti distorce ed esagera
gravemente le misure della Cina, creando deliberatamente inutili incomprensioni e panico", ha dichiarato il portavoce del Ministero del Commercio, He Yongqian, in una conferenza stampa, secondo il quotidiano statale Global Times.
La scorsa settimana Pechino ha annunciato controlli radicali sulle esportazioni di terre rare in vista di un previsto incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente Xi Jinping in Corea del Sud. Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% alla Cina a partire dal 1° novembre o prima, come ritorsione.
Il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer
ha accusato la Cina di cercare di controllare le catene di approvvigionamento tecnologiche mondiali
in un'intervista rilasciata alla CNBC martedì. Le azioni di Pechino determineranno se i dazi entreranno in vigore, ha affermato Greer.
Trump vuole collaborare con Pechino
e ha ancora in programma un incontro con Xi in Corea del Sud entro la fine del mese, ha dichiarato Greer. Pechino è aperta ai colloqui con gli Stati Uniti
, ha affermato giovedì il ministro cinese He.(Foto: © s gioiak2 | 123RF)