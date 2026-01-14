Haiki+ ottiene 2,8 milioni di euro da Regione Lombardia per recupero materie prime critiche

Haiki+

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha reso noto che la controllata Haiki Electrics si è, nell'ambito del bando "Ri.Circo.Lo. Step",, su due progetti innovativi per il recupero di Indio e Terre Rare da pannelli LCD (progetto RHINO) e per l'estrazione di Metalli del Gruppo Platino da Raee e rifiuti del settore automotive (progetto PARROT).Il, a cui sono stati assegnati contributi regionali per circa 1,8 milioni, ambisce a recuperare le materie prime critiche, in particolare, Indio e Terre Rare ottenuti dal riciclaggio di prodotti a fine vita del RAEE (TV & Monitor del raggruppamento R3) e delle componenti ottenute dal pretrattamento di questi rifiuti.Il, a cui sono stati assegnati contributi regionali per circa 1 milione, si riferisce allo sviluppo di un sistema pilota per recuperare i metalli gruppo platino, principalmente Platino Palladio e Iridio, mediante il riciclaggio di componenti rimosse e intermedi di lavorazione (es. polveri fini metalliche post raffinazione) ottenute dal pretrattamento meccanico a secco dei RAEE."Come è nel nostro DNA stiamo guardando al futuro con grande convinzione, investendo su ricerca, sviluppo e metodologie produttive altamente innovative - ha commentato l'- La nostra visione si concretizza ogni giorno nello sviluppo di nuove tecnologie e processi con l'obiettivo di ampliare le opportunità di valorizzazione e recupero della materia nel rispetto necessario per il nostro Pianeta. Siamo felici di aver ottenuto questo riconoscimento alla nostra credibilità e affidabilità da parte della Regione Lombardia a conferma del nostro impegno per uno sviluppo solido, sostenibile e orientato all'innovazione".