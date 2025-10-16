ELES, ricavi 9 mesi in leggero calo a 21 milioni di euro. Bene mercato Industrial ed AI

(Teleborsa) - ELES
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso i primi nove mesi del 2025
con ricavi consolidati
pari a circa 21 milioni di euro, in lieve flessione del 4% rispetto ai 21,9 milioni del 30 settembre 2024. I ricavi sono stati sostenuti dalle vendite nella linea Semiconduttori nel mercato finale Industrial ed AI e da quelle nel settore Aerospace & Defense che hanno parzialmente compensato la contrazione del mercato Automotive.
"I primi nove mesi del 2025 hanno rappresentato per ELES una fase di importante evoluzione e consolidamento
- ha detto il presidente Antonio Zaffarami
- Ai progressi concreti dei progetti strategici già avviati si affianca oggi l'apertura di nuove e rilevanti opportunità di sviluppo, soprattutto nei mercati chiave come Stati Uniti, Europa, ed indirettamente in Asia. Mercati in cui stiamo rafforzando la nostra presenza grazie ai nuovi contratti e ampliando la nostra expertise in settori ad alto potenziale come quello elettromedicale.
"Siamo stati oggetto di un'offerta pubblica di acquisto, elemento che testimonia la solidità della nostra società, la qualità del nostro business e la sua rilevanza strategica - ha ricordato il presidente - Richiamiamo tuttavia a riguardo le considerazioni in merito alla suddetta offerta espresse nel comunicato diffuso in data 14 ottobre 2025
. Restiamo aperti a tutte le iniziative che possano generare ulteriore valore
e garantire la tutela e la crescita per tutti i nostri stakeholder".
"Nei primi nove mesi del 2025 abbiamo registrato una crescita significativa del mercato finale Industrial & AI
(+38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) - ha evidenziato la CEO Francesca Zaffarami
- È in aumento anche la raccolta ordini in ambito SEMI e, in un contesto globale caratterizzato dalla crescente competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, il comparto dei semiconduttori sta vivendo una fase di profonda trasformazione che rappresenta per ELES una straordinaria opportunità di crescita. La ridefinizione delle catene di fornitura e gli ingenti investimenti internazionali volti a rafforzare l'autonomia tecnologica stanno infatti generando nuove esigenze di testing e validazione, ambiti in cui la nostra offerta è riconosciuta per l'elevato contenuto di innovazione e affidabilità. ELES si è mossa con tempestività, anticipando le evoluzioni del mercato
e puntando con decisione su soluzioni ad alta potenza, oggi sempre più centrali per le applicazioni AI, High Performance Computing e sistemi mission critical".
"Continuiamo a investire in innovazione e a consolidare la nostra leadership nei segmenti a maggiore complessità tecnica - ha aggiunto - Il nostro posizionamento nei mercati strategici (Semi ed A&D), unito alla nostra capacità di adattarci rapidamente, ha generato una crescita delle opportunità commerciali e del portafoglio ordini. Questo conferma la crescita prevista nel secondo semestre 2025
ed il nostro percorso di sviluppo previsto a medio periodo".
I ricavi della Divisione Semiconduttori
del Gruppo Eles, pari a circa 13,3 milioni di euro, sono stati sostenuti dalle vendite a nuovi clienti nel mercato finale Industrial & AI, che ha registrato un aumento del 38% e che ha parzialmente compensato il calo registrato sul mercato finale Automotive (-27%), dove la domanda è rimasta debole. Complessivamente, il fatturato della Divisione Semiconduttori è diminuito del 7% rispetto al 30 settembre 2024. All'interno della Divisione Semiconduttori, i ricavi della linea di prodotto Test Systems sono aumentati del 24% grazie all'acquisizione di nuovi clienti, in particolare nel mercato Industrial & AI e rappresentano il 26% dei ricavi totali. Con una quota del 37% dei ricavi complessivi, la linea Test Applications si conferma il principale driver distintivo del Gruppo, grazie all'applicazione della metodologia RETE, che permette di fornire ai clienti soluzioni ad alto valore aggiunto per il miglioramento della loro competitività.
I ricavi della Divisione A&D (Aerospace & Defense)
si sono mantenuti in linea con il periodo precedente, attestandosi a circa 7,7 milioni di euro, pari al 37% dei ricavi totali. La performance è stata sostenuta dalle linee di prodotto Sistemi di Test e Applicazioni di Test, che hanno più che compensato la flessione della componente Off-Load (ingegneria pura) e confermato il riposizionamento della Divisione verso un'offerta più scalabile e a maggior valore aggiunto. L'incidenza dell'export, pari al 43% dei ricavi consolidati, riflette il contributo positivo delle vendite negli Stati Uniti.(Foto: Magnus Engø su Unsplash)