Eni Connecting Energies: una filiera unita per affrontare la trasformazione

L'evento ha avuto lo scopo di connettere azienda e fornitori, per rinnovare e consolidare la sinergia di tutti gli attori coinvolti, attraverso strumenti operativi e un piano di sviluppo condiviso

(Teleborsa) - Si è svolto presso il Centro Ricerche Eni di San Donato (MI) l’evento "Connecting Energies", in cui l'azienda ha incontrato i propri fornitori, testimoniando un approccio che mette al centro la connessione tra attori diversi ma complementari. Connettere le energie significa unire le forze, fare rete, creare sinergie tra grandi aziende, PMI, startup, università, attori finanziari e istituzioni, con l'idea che solo lavorando insieme è possibile cogliere appieno le opportunità offerte dalla trasformazione in atto.


Eni adotta in maniera trasversale un approccio inclusivo e di sistema, ed è quindi fondamentale che anche i propri fornitori vedano nella collaborazione una leva strategica per moltiplicare la propria capacità competitiva condividendone al contempo I valori.

Durante l’evento è emerso un quadro positivo e incoraggiante: la supply chain di Eni risulta solida e performante, e l'azienda è consapevole che la transizione energetica in corso rappresenta una sfida importante, ma offre anche delle importanti opportunità che i fornitori devono essere pronti a cogliere.

Durante l'evento è stato condiviso anche il risultato del sondaggio condotto sulla filiera, da cui è emerso un bisogno di supporto nello sviluppo di competenze e tecnologie, che sono fattori cruciali nella transizione. In questo contesto, Eni si impegna a supportare le imprese della propria filiera lungo tutte le dimensioni della competitività, attraverso tre azioni principali: orientare e accompagnare la filiera nei percorsi di crescita, promuovere alleanze e collaborazioni, per favorire uno sviluppo condiviso e sostenibile, e sviluppare strumenti concreti a supporto della competitività, con un’attenzione particolare alle PMI. In questo senso sono stati già realizzati strumenti in ambito finanziario e l’Alleanza di sistema Open-es, che riunisce oltre 38 mila imprese.

A questi strumenti ed iniziative si aggiunge il programma Energia di Filiera, pensato per accompagnare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, in un percorso di rafforzamento competitivo, attraverso strumenti operativi e un piano di sviluppo condiviso.

La giornata si è chiusa infine con la consegna degli Eni Supply Chain Awards alle aziende che si sono distinte per performance e best practice lungo le principali direttrici di competitività.

(Foto: Il palco dell'evento di Eni Connecting Energies)
