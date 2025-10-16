Eni Connecting Energies: una filiera unita per affrontare la trasformazione

(Teleborsa) - Si è svolto presso il Centro Ricerche Eni di San Donato (MI) l’evento "Connecting Energies", in cui l'azienda ha incontrato i propri fornitori, testimoniando un approccio che mette al centro latra. Connettere le energie significa unire le forze, fare rete, creare sinergie tra grandi aziende, PMI, startup, università, attori finanziari e istituzioni, con l'idea che soloè possibileofferte dalla trasformazione in atto.Eni adotta in maniera trasversale un approccio inclusivo e di sistema, ed è quindi fondamentale che anche i propri fornitori vedano nella collaborazione unacondividendone al contempo I valori.Durante l’evento è emerso un quadro positivo e incoraggiante: la supply chain di Eni risulta, e l'azienda è consapevole che la transizione energetica in corso rappresenta una, ma offre anche delle importanti opportunità che i fornitori devono essere pronti a cogliere.Durante l'evento è stato condiviso anche il risultato del sondaggio condotto sulla filiera, da cui è emerso un bisogno di supporto nello, che sono fattori cruciali nella transizione. In questo contesto, Eni si impegna a supportare le imprese della propria filiera lungo tutte le dimensioni della competitività, attraverso tre azioni principali:nei percorsi di crescita,, per favorire uno sviluppo condiviso e sostenibile, ea supporto della competitività, con un’attenzione particolare alle PMI. In questo senso sono stati già realizzati strumenti in ambito finanziario e l’Alleanza di sistema Open-es, che riunisce oltre 38 mila imprese.A questi strumenti ed iniziative si aggiunge il programma, pensato per accompagnare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, in un percorso di, attraverso strumenti operativi e un piano di sviluppo condiviso.La giornata si è chiusa infine con la consegna deglialle aziende che si sono distinte per performance e best practice lungo le principali direttrici di competitività.