Francoforte: movimento negativo per Merck KGaA

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca
, in flessione del 3,43% sui valori precedenti.
L'andamento di Merck KGaA
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 117 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 110,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 107,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)