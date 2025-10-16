Milano 14:40
42.098 +0,46%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:40
9.410 -0,15%
Francoforte 14:40
24.204 +0,09%

Francoforte: movimento negativo per Merck KGaA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, in flessione del 3,43% sui valori precedenti.

L'andamento di Merck KGaA nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 117 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 110,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 107,8.

Teleborsa
