FS Italiane, aggiornato programma EMTN: titoli possono essere quotati anche su MOT

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha aggiornato il Programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro Medium Term Note Programme (EMTN), quotato presso Euronext Dublin e riservato agli investitori istituzionali. Il plafond del programma è pari a 12 miliardi di euro.

I titoli potranno essere quotati, su richiesta dell'emittente, anche sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana e potranno essere emessi in forma di global notes con accentramento su Euroclear e Clearstream oppure in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan.

Il rating del Programma a "BBB+" è stato confermato sia da Fitch che da S&P. Dalla sua istituzione nel 2013, il Programma EMTN ha rappresentato uno strumento strategico per il reperimento di risorse finanziarie, consentendo al Gruppo FS di collocare con successo diverse emissioni obbligazionarie, sia pubbliche che private. Tra queste, assumono particolare rilievo le emissioni di green bond, destinate al finanziamento di Eligible Green Projects in coerenza con l'attuale Green Bond Framework di FS.
