Borsa Italiana chiude il 2025 su nuovi massimi: capitalizzazione oltre 1.000 miliardi e scambi record

(Teleborsa) - Il 2025
si chiude come uno degli anni più solidi e dinamici per Borsa Italiana
, confermando un rafforzamento strutturale dei mercati azionari e obbligazionari, un’intensa attività di scambio e un crescente ruolo degli strumenti innovativi ed ESG. È quanto emerge dalla sintesi annuale diffusa da Euronext
, che fotografa un sistema finanziario più profondo, liquido e internazionale.
Al 30 dicembre 2025, il numero complessivo delle società quotate
sui mercati di Borsa Italiana è pari a 411
, di cui 199 su Euronext Milan (62 nel segmento STAR) e 212 su Euronext Growth Milan. Nel corso dell’anno si sono registrate 21 nuove ammission
i, tutte su Euronext Growth Milan, con una raccolta complessiva di circa 124 milioni di euro
. A queste si aggiungono 13 aumenti di capitale in opzione
per circa 1,5 miliardi di euro
e 23 Opa
per un controvalore complessivo di circa 2,2 miliardi
.
La capitalizzazione
totale delle società quotate ha raggiunto i 1.042 miliardi di euro
al 29 dicembre, pari al 47,2% del PIL. Gli scambi azionari hanno segnato un deciso incremento: il controvalore medio giornaliero
si è attestato a 3,5 miliardi di euro (+31,1% rispetto al 2024), con oltre 370mila contratti medi al giorno
(+22,8%). Si tratta del livello più elevato dalla crisi finanziaria del 2007-2008. Nel complesso sono stati scambiati oltre 93 milioni di contratti per un controvalore superiore a 868 miliardi di euro. Unicredit
si conferma il titolo più scambiato dell’anno, con oltre 91 miliardi di euro di controvalore
.
Sul fronte degli indici
, il 2025 è stato particolarmente favorevole: il FTSE MIB ha chiuso con un rialzo del 30%, la migliore performance dal 2000, mentre il FTSE Italia All Share ha segnato anch’esso un +30%. Positiva, seppur più contenuta, la performance del FTSE Italia Growth (+8%).
Il mercato obbligazionario
ha confermato la leadership europea per numero di contratti scambiati sul MOT
, con 1.727 strumenti quotati. Nel 2025 sono state distribuite importanti emissioni di titoli di Stato
, tra cui BTP Valore, BTP Italia e BTP Più, con quasi 40 miliardi di euro raccolti e oltre un milione di contratti nelle fasi di collocamento. Significativo anche il processo di rimpatrio dei bond: tra novembre 2024 e dicembre 2025 sono stati riportati in Italia programmi di emissione per oltre 180 miliardi di euro, oltre a nuove emissioni per circa 13 miliardi, in gran parte ESG.
Nel 2025 MTS
ha registrato una crescita robusta dei volumi, con il mercato cash interdealer in aumento del 43,7% e BondVision in crescita del 60%. Lo spread BTP-Bund
si è mantenuto in area 70 punti base nell’ultimo trimestre, con il rendimento del decennale tra il 3,50% e il 3,60%.ETFplus
ha segnato nuovi record, con oltre 2.200 strumenti quotati e asset in gestione pari a 184,6 miliardi di euro. Il controvalore medio giornaliero ha toccato i massimi storici a 609 milioni di euro. Forte anche lo sviluppo dei certificati, con oltre 33.000 strumenti quotati e un aumento a doppia cifra di contratti e controvalori medi giornalieri.(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)