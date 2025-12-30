Borsa Italiana chiude il 2025 su nuovi massimi: capitalizzazione oltre 1.000 miliardi e scambi record

Euronext

(Teleborsa) - Ilsi chiude come uno degli anni più solidi e dinamici per, confermando un rafforzamento strutturale dei mercati azionari e obbligazionari, un’intensa attività di scambio e un crescente ruolo degli strumenti innovativi ed ESG. È quanto emerge dalla sintesi annuale diffusa da, che fotografa un sistema finanziario più profondo, liquido e internazionale.Al 30 dicembre 2025, ilsui mercati di Borsa Italiana è pari a, di cui 199 su Euronext Milan (62 nel segmento STAR) e 212 su Euronext Growth Milan. Nel corso dell’anno si sono registratei, tutte su Euronext Growth Milan, con una raccolta complessiva di circa. A queste si aggiungonoper circaper un controvalore complessivo di circaLatotale delle società quotate ha raggiunto ial 29 dicembre, pari al 47,2% del PIL. Gli scambi azionari hanno segnato un deciso incremento: ilsi è attestato a 3,5 miliardi di euro (+31,1% rispetto al 2024), con oltre(+22,8%). Si tratta del livello più elevato dalla crisi finanziaria del 2007-2008. Nel complesso sono stati scambiati oltre 93 milioni di contratti per un controvalore superiore a 868 miliardi di euro.si conferma il titolo più scambiato dell’anno, con oltreSul fronte degli, il 2025 è stato particolarmente favorevole: il FTSE MIB ha chiuso con un rialzo del 30%, la migliore performance dal 2000, mentre il FTSE Italia All Share ha segnato anch’esso un +30%. Positiva, seppur più contenuta, la performance del FTSE Italia Growth (+8%).Ilha confermato la leadership europea per numero di contratti scambiati sul, con 1.727 strumenti quotati. Nel 2025 sono state distribuite importanti, tra cui BTP Valore, BTP Italia e BTP Più, con quasi 40 miliardi di euro raccolti e oltre un milione di contratti nelle fasi di collocamento. Significativo anche il processo di rimpatrio dei bond: tra novembre 2024 e dicembre 2025 sono stati riportati in Italia programmi di emissione per oltre 180 miliardi di euro, oltre a nuove emissioni per circa 13 miliardi, in gran parte ESG.Nel 2025ha registrato una crescita robusta dei volumi, con il mercato cash interdealer in aumento del 43,7% e BondVision in crescita del 60%. Losi è mantenuto in area 70 punti base nell’ultimo trimestre, con il rendimento del decennale tra il 3,50% e il 3,60%.ha segnato nuovi record, con oltre 2.200 strumenti quotati e asset in gestione pari a 184,6 miliardi di euro. Il controvalore medio giornaliero ha toccato i massimi storici a 609 milioni di euro. Forte anche lo sviluppo dei certificati, con oltre 33.000 strumenti quotati e un aumento a doppia cifra di contratti e controvalori medi giornalieri.