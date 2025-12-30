Milano 14:52
44.960 +1,18%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 14:52
9.920 +0,54%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Finanza
Borsa Italiana chiude il 2025 su nuovi massimi: capitalizzazione oltre 1.000 miliardi e scambi record
(Teleborsa) - Il 2025 si chiude come uno degli anni più solidi e dinamici per Borsa Italiana, confermando un rafforzamento strutturale dei mercati azionari e obbligazionari, un’intensa attività di scambio e un crescente ruolo degli strumenti innovativi ed ESG. È quanto emerge dalla sintesi annuale diffusa da Euronext, che fotografa un sistema finanziario più profondo, liquido e internazionale.

Al 30 dicembre 2025, il numero complessivo delle società quotate sui mercati di Borsa Italiana è pari a 411, di cui 199 su Euronext Milan (62 nel segmento STAR) e 212 su Euronext Growth Milan. Nel corso dell’anno si sono registrate 21 nuove ammissioni, tutte su Euronext Growth Milan, con una raccolta complessiva di circa 124 milioni di euro. A queste si aggiungono 13 aumenti di capitale in opzione per circa 1,5 miliardi di euro e 23 Opa per un controvalore complessivo di circa 2,2 miliardi.

La capitalizzazione totale delle società quotate ha raggiunto i 1.042 miliardi di euro al 29 dicembre, pari al 47,2% del PIL. Gli scambi azionari hanno segnato un deciso incremento: il controvalore medio giornaliero si è attestato a 3,5 miliardi di euro (+31,1% rispetto al 2024), con oltre 370mila contratti medi al giorno (+22,8%). Si tratta del livello più elevato dalla crisi finanziaria del 2007-2008. Nel complesso sono stati scambiati oltre 93 milioni di contratti per un controvalore superiore a 868 miliardi di euro. Unicredit si conferma il titolo più scambiato dell’anno, con oltre 91 miliardi di euro di controvalore.

Sul fronte degli indici, il 2025 è stato particolarmente favorevole: il FTSE MIB ha chiuso con un rialzo del 30%, la migliore performance dal 2000, mentre il FTSE Italia All Share ha segnato anch’esso un +30%. Positiva, seppur più contenuta, la performance del FTSE Italia Growth (+8%).

Il mercato obbligazionario ha confermato la leadership europea per numero di contratti scambiati sul MOT, con 1.727 strumenti quotati. Nel 2025 sono state distribuite importanti emissioni di titoli di Stato, tra cui BTP Valore, BTP Italia e BTP Più, con quasi 40 miliardi di euro raccolti e oltre un milione di contratti nelle fasi di collocamento. Significativo anche il processo di rimpatrio dei bond: tra novembre 2024 e dicembre 2025 sono stati riportati in Italia programmi di emissione per oltre 180 miliardi di euro, oltre a nuove emissioni per circa 13 miliardi, in gran parte ESG.

Nel 2025 MTS ha registrato una crescita robusta dei volumi, con il mercato cash interdealer in aumento del 43,7% e BondVision in crescita del 60%. Lo spread BTP-Bund si è mantenuto in area 70 punti base nell’ultimo trimestre, con il rendimento del decennale tra il 3,50% e il 3,60%.

ETFplus ha segnato nuovi record, con oltre 2.200 strumenti quotati e asset in gestione pari a 184,6 miliardi di euro. Il controvalore medio giornaliero ha toccato i massimi storici a 609 milioni di euro. Forte anche lo sviluppo dei certificati, con oltre 33.000 strumenti quotati e un aumento a doppia cifra di contratti e controvalori medi giornalieri.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)
