Intesa Sanpaolo, RBC avvia la copertura con Outperform

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - RBC ha avviato la copertura su Intesa Sanpaolo, la più grande banca italiana, con una raccomandazione "Outperform" e un target price a 7 euro per azione.
