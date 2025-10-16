Milano
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 09.40
Intesa Sanpaolo, RBC avvia la copertura con Outperform
Banche
,
Finanza
,
Consensus
16 ottobre 2025 - 08.55
(Teleborsa) - RBC ha
avviato la copertura
su
Intesa Sanpaolo
, la più grande banca italiana, con una raccomandazione "
Outperform
" e un target price a 7 euro per azione.
Argomenti trattati
