Italmobiliare, TP ICAP Midcap: CMD 2025 segna una fase di maturità strategica

(Teleborsa) - Il momento più significativo del Capital Market Day
di Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, è stato l'aggiornamento sulla strategia a lungo termine: la società intende focalizzare gradualmente il proprio portafoglio
riducendo il numero di partecipazioni e aumentandone la dimensione, concentrandosi su 4-5 piattaforme settoriali controllate o co-controllate. Lo scrivono gli analisti di TP ICAP Midcap, che ha una raccomandazione Buy e un target price di 37,3 euro sul titolo.
Questa evoluzione mira ad aumentare la focalizzazione manageriale, favorire le sinergie industriali e migliorare la visibilità del NAV, rafforzando al contempo la capacità del gruppo di generare rendimenti più stabili e sostenibili
.
Allo stesso tempo, la società ha annunciato l'intenzione di aumentare il dividendo ordinario
, sia in termini assoluti che in percentuale del NAV (attualmente un payout medio annuo del 2,6% del NAV tra il 2018 e il 2025, con un obiettivo al rialzo), riducendo al contempo la dipendenza dai dividendi straordinari
pagati a seguito di disinvestimenti. L'obiettivo è garantire una remunerazione degli azionisti più regolare e prevedibile, un tema ampiamente evidenziato dagli investitori durante l'evento.
"Il CMD 2025 segna quindi una fase di maturità strategica per Italmobiliare: il passaggio da una fase di costruzione e diversificazione del portafoglio a una nuova era di consolidamento, volta a valorizzare il capitale investito e a rafforzare la qualità e la stabilità dei rendimenti a lungo termine - si legge nella ricerca - Riteniamo che il titolo, già in rialzo nelle ultime settimane, abbia ancora potenziale di rialzo grazie a una riduzione dello sconto sul NAV
, attualmente prossimo al 40%".