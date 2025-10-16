Lemon Sistemi, Banca Finnat taglia target price: risultati ben inferiori alle attese

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato a 3,5 euro
per azione (dai precedenti 4,6 euro) il target price
su Lemon Sistemi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti hanno scritto che i risultati semestrali, pur considerando l'avvio in execution nel secondo semestre 2025 di alcuni contratti già sottoscritti, hanno evidenziato ricavi e valore della produzione (su base tendenziale) ben inferiori rispetto alle precedenti previsioni
. Hanno quindi rivisto le aspettative in termine di top line per riflettere gli elementi che hanno portato a tale divergenza tra risultati e stime, tra cui: i) la transizione verso un modello di business incentrato sull'attività dei parchi fotovoltaici, ii) ritardi nello sviluppo dei BESS, iii) rallentamento generalizzato del settore fotovoltaico.
Il broker ha quindi rivisto al ribasso l'impatto atteso del BESS
, a causa dei continui ritardi che rischiano di provocare una perdita di interesse da parte degli investitori, e ha adeguato prudenzialmente le stime di ricavo dei parchi fotovoltaici alla pipeline attuale.
"Pur mantenendo una view positiva sulle prospettive di crescita
del business e sui possibili miglioramenti in termini di redditività, la riduzione del valore della produzione e la conseguente diminuzione dei principali margini lungo l'intero arco di piano ci ha spinto a rivedere al ribasso il fair value del titolo", si legge nella ricerca.
Nel dettaglio, i risultati al 30 giugno hanno evidenziato una temporanea contrazione del valore della produzione
il quale si è attestato a 4,1 milioni di euro (-6,3% a/a), inferiore rispetto alle attese di 18,4 milioni. Sebbene questa riduzione abbia comportato margini operativi inferiori rispetto a quanto preventivato, nel corso del semestre Lemon Sistemi ha recuperato una buona redditività operativa
, con un Ebitda positivo per 1 milione di euro a fronte di una perdita di 420 mila euro registrata nel primo semestre 2024.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )