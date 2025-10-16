Mare Group, Zinno: prezzo per Eles è congruo, principio dell'italianità rimane imprescindibile

(Teleborsa) - "Abbiamo preso atto della risposta data
da Eles
a seguito dell'OPA promossa da Mare Group. Tuttavia, continuiamo a ritenere congruo il prezzo offerto di 2,25 euro ad azione
, che tiene conto della media aritmetica del prezzo dell'azione su un periodo significativo, come da prassi di mercato per operazioni similari e prescritto dai diversi regolamenti per operazioni straordinarie". Lo ha detto Antonio Maria Zinno, CEO
di Mare Group
.
"Le remore che hanno portato Mare Group alla decisione di lanciare l'OPA totalitaria non mettono in dubbio la qualità di Eles, che pur essendo una realtà non di grandi dimensioni, viene riconosciuta come una piccola eccellenza del nostro Paese, importante all'interno del settore in cui opera - ha aggiunto - Questo valore, tuttavia, rimane ancora inespresso, a nostro parere, e deve essere costruito
".
Zinno ritiene di "avere le capacità e la visione per riuscire a far emergere il valore
di Eles, integrandola all'interno del polo ingegneristico italiano che vogliamo e stiamo costruendo. Questa nostra missione persegue un duplice scopo: da un lato, generare valore industriale attraverso la sinergia tra competenze tecnologiche diverse; dall'altro, mantenere competenze, proprietà intellettuale e capitali strategici in Italia, rafforzando il tessuto produttivo nazionale in aree ad alto valore aggiunto".
"Per Mare Group, il principio dell'italianità rimane imprescindibile
", ha sottolineato il CEO, dopo che oggi MF ha scritto di un interesse francese per la partita. Nel capitale di Eles figurano il fondo parigino NextStage Am (ha l'8,35%) ed Eiffel (3% circa), che potrebbero agire assieme a un importante attore transalpino che opera nel settore dei semiconduttori.
"Operiamo in settori come Aerospazio e Difesa, Manifattura Industriale e Infrastrutture Critiche - ha detto Zinno - Si tratta di aree ad alta tecnologia e di importanza strategica per il sistema-paese, soprattutto alla luce degli sviluppi del contesto geopolitico. Crediamo che proteggere e valorizzare eccellenze nazionali significhi non solo creare un campione industriale più forte, ma anche contribuire alla sicurezza e all'autonomia tecnologica del nostro Paese
".