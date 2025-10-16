Nordea Bank, ROE solido al 15,8% nel terzo trimestre. Utile in leggero calo

Nordea Bank

(Teleborsa) - La banca finlandeseha chiuso ilcon un total operating income di 2.910 milioni di euro (-3% su base annua) e un utile netto del periodo di 1.228 milioni di euro (-3% su base annua).Ildi Nordea si è attestato al 15,8% nel terzo trimestre. Il rapporto costi/ricavi, con le commissioni di risoluzione ammortizzate, si è attestato al 46,1% nel trimestre e l'utile per azione è stato di 0,36 euro.Come previsto, ilè diminuito (-6%) a seguito di ulteriori riduzioni dei tassi di interesse. Ilè aumentato del 5%, riprendendosi dall'impatto della volatilità di mercato registrata nel trimestre precedente.Ilè aumentato dell'11%, raggiungendo i 456 miliardi di euro, e i flussi netti nei Paesi nordici hanno continuato a essere solidi nel trimestre (4,4 miliardi di euro).Ilsi è attestato al 15,9% alla fine del trimestre, 2,3 punti percentuali in più rispetto all'attuale requisito normativo.Nordea lancerà unda 250 milioni di euro intorno al 20 ottobre e prevede di completarlo entro la fine dell'anno, con una relativa deduzione di capitale di circa 15 punti base nel quarto trimestre.La banca è sulla buona strada per raggiungere un ritorno sul capitale proprio superiore al 15% nel"Nel terzo trimestre abbiamo registrato, dimostrando ancora una volta la solidità e la qualità del nostro business pan-nordico - ha detto il- La redditività è stata elevata, con un ritorno sul capitale proprio che ha raggiunto il 15,8%, in linea con il nostro obiettivo finanziario. Abbiamo registrato un ritorno sul capitale proprio superiore al 15% in 10 degli ultimi 11 trimestri"."I costi nel terzo trimestre sono rimasti stabili rispetto all'anno precedente - ha evidenziato - Come previsto, ie continuiamo a gestire attivamente i costi in base al contesto operativo, nell'ambito della nostra solida cultura dei costi. Prevediamo che le spese operative per l'intero anno si attesteranno intorno ai 5,4 miliardi di euro. Il rapporto costi/ricavi del terzo trimestre è stato del 46,1%. L'utile operativo è stato di 1,6 miliardi di euro".