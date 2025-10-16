Parigi: amplia l'ascesa Pernod Ricard

colosso degli alcolici

Pernod Ricard

CAC40

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,98%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 84,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 88,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)