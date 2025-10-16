Milano 14:42
42.053 +0,35%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:42
9.410 -0,16%
Francoforte 14:42
24.209 +0,11%

Migliori e peggiori
Parigi: amplia l'ascesa Pernod Ricard
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso degli alcolici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,98%.

Il movimento di Pernod Ricard, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 84,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 88,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,41.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
