Parigi: amplia l'ascesa Pernod Ricard

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso degli alcolici
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,98%.
Il movimento di Pernod Ricard
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 84,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 88,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)