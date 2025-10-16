PMI sempre più digitali: crescono investimenti e utilizzo AI

(Teleborsa) - La digitalizzazione delle PMI
in Italia conferma una crescita continua,
che si traduce in un aumento del valore degli investimenti nella "Presenza e nella Comunicazione digitale"
. Il mercato in questione è arrivato a 3,8 miliardi di euro
con una crescita media annua negli ultimi 5 anni (CAGR) del 14,4% e una crescita nell'ultimo anno del 12% circa a conferma della sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di utilizzare il digitale.
E' quanto emerge dall'indagine di Italiaonline sulla digitalizzazione delle PMI
, che prende in considerazione un nano, micro, piccole e medie imprese fino a 50 milioni di euro e 250 dipendenti.
Fra le evidenze più interessanti dell'indagine emerge l'aumento del numero delle aziende comunicanti
che raggiunge 1.694 milioni unità, con un aumento del 15%
rispetto all’anno precedente (il 20% per le PMI). Il valore medio di investimento
è pari a 2.243 euro
, un dato stabile rispetto all’anno precedente ma che dimostra come anche le piccole e medie imprese stiano impegnando attivamente risorse nella digitalizzazione.
Quanto ai mezzi di comunicazione digitale
su cui si concentrano gli investimenti delle imprese, i principali risultano il sito web
(quasi 700.000 imprese; +6%) per un valore totale che supera i 940 milioni di euro: l'e-commerce
per un valore di 402 milioni (+83% di investimenti da parte delle PMI); il Search&Display
(comprensivo di advertising sui motori di ricerca, attività SEO e display adv) su cui hanno investito oltre 400 mila imprese per un valore complessivo di 673 milioni di euro ed una crescita del +11%; social media (Facebook, Instagram, TikTok, etc) su cui hanno investito 676 mila le imprese per un valore di 595 milioni di euro.
Continua la crescita a doppia cifra (+37%) del mercato dell’influencer marketing
, inizialmente considerato appannaggio delle aziende medio-grandi, ora sempre più utilizzato anche dalle PMI, per un valore totale che sfiora i 100 milioni di euro. Una crescita importante si rileva anche nel mercato dei marketplace
(investimenti in piattaforme per la vendita online come ad es. Amazon, E-bay, etc) e dei portali di settore (ad es. del segmento dei professionisti della casa, come PagineGialle Casa) che crescono rispettivamente del +22% e del +8%.
Con la ricerca del 2025 è stato infine possibile rilevare per la prima volta la crescita dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale
da parte delle PMI: il 26,7% delle aziende l’ha testata o la utilizza stabilmente nel 2025. Per quanto riguarda le applicazioni dell’AI, domina il mondo dei contenuti
: l’intelligenza artificiale viene infatti utilizzata principalmente per la creazione di testi (55,2%), seguita da foto e video (31,9%), ottimizzazione delle campagne pubblicitarie (22,8%) e gestione delle recensioni (22,6%).
Italiaonline, da sempre partner strategico delle aziende italiane nel percorso di trasformazione digitale, per affrontare la sfida dell'AI ha introdotto InRete+, una soluzione all'avanguardia che aumenta la probabilità che una PMI venga citata da un LLM.