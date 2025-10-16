PMI sempre più digitali: crescono investimenti e utilizzo AI

(Teleborsa) -in Italia conferma unache si traduce in un. Il mercato in questione è arrivato acon una crescita media annua negli ultimi 5 anni (CAGR) del 14,4% e una crescita nell'ultimo anno del 12% circa a conferma della sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di utilizzare il digitale.E' quanto emerge dall', che prende in considerazione un nano, micro, piccole e medie imprese fino a 50 milioni di euro e 250 dipendenti.Fra le evidenze più interessanti dell'indagine emergeche raggiunge 1.694 milioni unità, con unrispetto all’anno precedente (il 20% per le PMI). Ilè pari a, un dato stabile rispetto all’anno precedente ma che dimostra come anche le piccole e medie imprese stiano impegnando attivamente risorse nella digitalizzazione.Quanto aisu cui si concentrano gli investimenti delle imprese, i principali risultano il(quasi 700.000 imprese; +6%) per un valore totale che supera i 940 milioni di euro:per un valore di 402 milioni (+83% di investimenti da parte delle PMI); il(comprensivo di advertising sui motori di ricerca, attività SEO e display adv) su cui hanno investito oltre 400 mila imprese per un valore complessivo di 673 milioni di euro ed una crescita del +11%; social media (Facebook, Instagram, TikTok, etc) su cui hanno investito 676 mila le imprese per un valore di 595 milioni di euro.Continua la crescita a doppia cifra (+37%) del mercato dell’, inizialmente considerato appannaggio delle aziende medio-grandi, ora sempre più utilizzato anche dalle PMI, per un valore totale che sfiora i 100 milioni di euro. Una crescita importante si rileva anche nel mercato dei(investimenti in piattaforme per la vendita online come ad es. Amazon, E-bay, etc) e dei portali di settore (ad es. del segmento dei professionisti della casa, come PagineGialle Casa) che crescono rispettivamente del +22% e del +8%.Con la ricerca del 2025 è stato infine possibile rilevare per la prima volta lada parte delle PMI: il 26,7% delle aziende l’ha testata o la utilizza stabilmente nel 2025. Per quanto riguarda le applicazioni dell’AI, domina il mondo dei: l’intelligenza artificiale viene infatti utilizzata principalmente per la creazione di testi (55,2%), seguita da foto e video (31,9%), ottimizzazione delle campagne pubblicitarie (22,8%) e gestione delle recensioni (22,6%).Italiaonline, da sempre partner strategico delle aziende italiane nel percorso di trasformazione digitale, per affrontare la sfida dell'AI ha introdotto InRete+, una soluzione all'avanguardia che aumenta la probabilità che una PMI venga citata da un LLM.