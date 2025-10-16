Prevale la cautela a Wall Street con i listini che virano in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Dopo un avvio positivo, a Wall Street prevale la cautela
e i principali indici virano in flessione, con il Dow Jones
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,32%, scambiando a 6.650 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,11%); in frazionale calo l'S&P 100
(-0,2%).
Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori finanziario
(-1,60%), beni industriali
(-0,63%) e energia
(-0,54%) sono tra i più venduti.
Sul fronte delle banche centrali, il governatore della Fed Christopher Waller
si è detto favorevole a un ulteriore taglio dei tassi in ottobre alla luce dei dati contrastanti sullo stato del mercato del lavoro.
Sul fronte macro
, gli stoccaggi settimanali di gas negli USA
sono saliti più delle attese
. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 10 ottobre 2025 sono risultati in aumento di 80 BCF (billion cubic feet).
Nel frattempo, la Cina ha accusato gli Stati Uniti
di aver creato "panico"
sui controlli di Pechino sui minerali delle terre rare, ma ha dichiarato di essere disponibile a colloqui commerciali per risolvere una controversia che ha minacciato di riaccendere una guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.
A livello internazionale, la direttrice del FMI, Kristalina Georgieva, durante le riunioni annuali del FMI e della Banca Mondiale, ha esortato
i paesi membri a mantenere il commercio come motore di crescita per l'economia mondiale
, nonostante i nuovi dazi elevati del presidente Donald Trump, avvertendo che una guerra commerciale su larga scala potrebbe avere conseguenze negative.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+4,61%), Coca Cola
(+1,29%), Nvidia
(+1,27%) e Procter & Gamble
(+1,20%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Travelers Company
, che prosegue le contrattazioni a -2,71%.
Preda dei venditori Wal-Mart
, con un decremento del 2,06%.
Si concentrano le vendite su Visa
, che soffre un calo dell'1,67%.
Sottotono Nike
che mostra una limatura dell'1,46%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Micron Technology
(+6,39%), ON Semiconductor
(+3,71%), Keurig Dr Pepper
(+2,41%) e Old Dominion Freight Line
(+2,38%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Verisk Analytics
, che continua la seduta con -4,45%.
Vendite su Charter Communications
, che registra un ribasso del 2,46%.
Seduta negativa per Costco Wholesale
, che mostra una perdita del 2,44%.
Sotto pressione Copart
, che accusa un calo del 2,19%.