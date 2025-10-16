Saccheria F.lli Franceschetti, nei 9 mesi fatturato sale a 14,4 milioni

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società benefit quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha registratogestionali al 30 settembre 2025 pari a 14,4 milioni di euro, rispetto a 13,3 milioni di euro al 30 settembre 2024.Il canale di venditaconferma il trend positivo degli ultimi anni registrando un incremento percentuale del fatturato a doppia cifra rispetto al 30 settembre 2024.ammonta a Euro 0,7 milioni, registrando un peggioramento rispetto al 31 dicembre 2024 (Euro 0,5 milioni) ma un miglioramento rispetto al dato di giugno 2025 (Euro 0,8 milioni).La società, ricorda una nota dei risultati, opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l’effetto di tale contributo, i ricavi gestionali al 30 settembre 2025 si attestano a 14,3 milioni di euro, rispetto a 13,2 milioni di euro al 30 settembre 2024.I ricavi delle principali categorie di prodotto (sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a: “big bags” 10,7 milioni di euro (10 milioni di euro al 30 settembre 2024), “fertilizer bags” 0,5 milioni di euro (0,9 milioni di euro al 30 settembre 2024), “small bags” 2,1 milioni di euro (1,3 milione di euro al 30 settembre 2024).Luigi Franceschetti, Presidente di Saccheria F.lli Franceschetti, e Luisa Franceschetti, Amministratore Delegato, hanno commentato congiuntamente: "Come ci insegnava Leonardo da Vinci, 'La costanza è l'elemento del successo, perché ciò che non è cominciato oggi, mai sarà finito domani.' I risultati al 30 settembre 2025 certificano proprio questa costanza e la solidità del percorso di crescita che abbiamo intrapreso. Abbiamo raggiunto un Fatturato Totale di 14,4 milioni di euro, registrando un incremento del +8,5% rispettoall'esercizio precedente. È fondamentale sottolineare che questa espansione è avvenuta mantenendo una solida tenuta della marginalità, dimostrando che la nostra crescita è sia robusta che profittevole. L'aumento significativo è legato non solo alla ripresa dei segmenti tradizionali - con i Big Bags a +7% e gli Small Bags in forte accelerazione al +56% - ma anche alla costante e vincente performance del nostro canale E-commerce, che prosegue la sua espansione con una crescita percentuale a doppia cifra. Sul fronte dell'equilibrio patrimoniale, confermiamo la nostra disciplina. L’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) si attesta a 0,7 milioni di euro. Il miglioramento rispetto al dato di giugno 2025 (0,8 milioni di euro) sottolinea la nostra costante attenzione alla gestione del capitale circolante e alla generazione di cassa. Guardiamo all'ultima parte dell'esercizio con l'impegno di finalizzare i progetti di efficienza operativa in corso, alfine di consolidare la nostra posizione di leadership e rafforzare il valore per tutti i nostri stakeholder".