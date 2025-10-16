Usa, Trump: "Siamo in una guerra commerciale con la Cina"

(Teleborsa) - "Siamo in una guerra commerciale con la Cina in questo momento. Se non avessimo i dazi non avremmo alcuna difesa". È quanto ha affermato il, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Un messaggio già espresso dalche, sempre ieri, a margine dei lavori delin corso a Washington, ha alzato i toni contro Pechino per la stretta sulle terre rare e il finanziamento della macchina da guerra del Cremlino contro l'Ucraina con gli acquisti di petrolio russo."Non ci sono dubbi: è la Cina contro il resto del mondo – ha detto–. Il presidente Trump mi ha indicato di riferire agli alleati europei che siamo favorevoli a un dazio sul greggio russo nei confronti della Cina, possiamo anche chiamarlo un dazio per la vittoria dell'Ucraina. Gli europei devono però essere pronti a seguirci", ha ammonito il segretario Usa al Tesoro confermando quel pressing sull'Unione Europa che va avanti da mesi. Si lavora a una "risposta coordinata" nei confronti di quelle che vengono considerate provocazioni della Cina."Non consentiremo a un gruppo di burocrati di Pechino di gestire la catena di approvvigionamento del resto del mondo", ha spiegato il segretario al Tesoro, che con i ministri delle finanze del G7 si appresta aanche sul fronte dell'espansione dell'uso degli asset russi congelati per aiutare Kiev. Del resto Bessent ha assicurato come la volatilità dei mercati finanziari non farà cambiare agli Stati Uniti il loro atteggiamento nei confronti della Cina nelle trattative commerciali. Nonostante i toni duri, però, si è detto ottimista e ha ribadito chein Corea del Sud.non ha escluso neanche la possibilità di far slittare l'entrata in vigore deiannunciati nei giorni scorsi dal presidente americano, come ritorsione per le terre rare. Segnali di apertura sono comunque arrivati anche da Pechino: pur difendendo la stretta sui minerali, si è detta pronta a rafforzare gli "scambi e il dialogo", aprendo uno spiraglio per continuare a negoziare ed evitare una guerra commerciale a tutto campo fra le due superpotenze economiche.