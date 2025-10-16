Usa, Trump: "Siamo in una guerra commerciale con la Cina"

(Teleborsa) - "Siamo in una guerra commerciale con la Cina in questo momento. Se non avessimo i dazi non avremmo alcuna difesa". È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Un messaggio già espresso dal segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent,
che, sempre ieri, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale
in corso a Washington, ha alzato i toni contro Pechino per la stretta sulle terre rare e il finanziamento della macchina da guerra del Cremlino contro l'Ucraina con gli acquisti di petrolio russo.
"Non ci sono dubbi: è la Cina contro il resto del mondo – ha detto Bessent
–. Il presidente Trump mi ha indicato di riferire agli alleati europei che siamo favorevoli a un dazio sul greggio russo nei confronti della Cina, possiamo anche chiamarlo un dazio per la vittoria dell'Ucraina. Gli europei devono però essere pronti a seguirci", ha ammonito il segretario Usa al Tesoro confermando quel pressing sull'Unione Europa che va avanti da mesi. Si lavora a una "risposta coordinata" nei confronti di quelle che vengono considerate provocazioni della Cina.
"Non consentiremo a un gruppo di burocrati di Pechino di gestire la catena di approvvigionamento del resto del mondo", ha spiegato il segretario al Tesoro, che con i ministri delle finanze del G7 si appresta a valutare che tipo di risposta congiunta dare,
anche sul fronte dell'espansione dell'uso degli asset russi congelati per aiutare Kiev. Del resto Bessent ha assicurato come la volatilità dei mercati finanziari non farà cambiare agli Stati Uniti il loro atteggiamento nei confronti della Cina nelle trattative commerciali. Nonostante i toni duri, però, si è detto ottimista e ha ribadito che Trump è pronto per un incontro con Xi Jinping al prossimo vertice dell'Asean
in Corea del Sud. Bessent
non ha escluso neanche la possibilità di far slittare l'entrata in vigore dei dazi al 100% contro la Cina
annunciati nei giorni scorsi dal presidente americano, come ritorsione per le terre rare. Segnali di apertura sono comunque arrivati anche da Pechino: pur difendendo la stretta sui minerali, si è detta pronta a rafforzare gli "scambi e il dialogo", aprendo uno spiraglio per continuare a negoziare ed evitare una guerra commerciale a tutto campo fra le due superpotenze economiche.