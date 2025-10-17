A2A, creato valore economico distribuito per 1,5 miliardi nel 2024

A2A

(Teleborsa) -conferma anche nel 2024 il proprio impegno per la transizione ecologica connella Città Metropolitana di Milano, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Di questi,di euro è stato destinato, oltre la metà composta da piccole e medie imprese.La multiutility ha inoltre. Dal 2016 gli investimenti complessivi realizzati da A2A sul territorio milanese ammontano a 2,5 miliardi di euro, in crescita costante da 140 milioni ai circa 500 milioni del 2024.Sono questi alcuni dei risultati della quinta edizione deldi A2A presentato oggi dal Presidentee dall’Amministratore Delegato, alla presenza dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milanoe dell’Amministratore Delegato di MAPEI"Anche nel 2024, l’impegno di A2A per uno sviluppo sostenibile del territorio si è tradotto in azioni concrete, radicate a livello locale e orientate alle persone", ha sottolineato il". "Milano e la Lombardia rappresentano oggi uno dei principali laboratori di transizione energetica in Europa - ha sottolineato- In questo contesto, A2A propone sempre più un modello industriale innovativo, come testimoniano i quasi 500 milioni di euro di investimenti realizzati sul territorio milanese".Sul fronte, l'azienda inviaurbani raccolti, risultato che comporta l’azzeramento del conferimento in discarica. Milano ha superato il 62% di raccolta differenziata, un dato che la pone al vertice in Europa tra le metropoli al di sopra del milione di abitanti. A giugno 2024, il Gruppo si è aggiudicato la concessione ventennale per la gestione del, che riceve rifiuti solidi urbani e assimilabili dai comuni dell'est e del nord milanese.A2A è impegnata nel. Grazie alla collaborazione con DBA Group e Retelit, A2A sta realizzando un impianto che permetterà di recuperare il calore generato dal data center "Avalon 3" e alimentare la rete cittadina, servendo oltre 1.250 famiglie in più all’anno.Loe l’impegno per lacontinuano a rappresentare un pilastro della strategia del Gruppo per la transizione green della città di Milano.Il Gruppo ha inoltre previsto oltre, a sostegno dell’elettrificazione dei consumi, in seguito all’acquisizione della rete di distribuzione in 129 comuni delle province di Milano e Brescia.Sul fronte occupazionale,nelle sedi milanesi, il 70% residente in provincia. Dei quasinel 2024,d’età. Per le sue persone, nel 2024, Il Gruppo ha lanciato A2A Life Caring, il programma a sostegno della genitorialità che prevede investimenti per 120 milioni di euro entro il 2035, e ha recentemente approvato A2A Life Sharing, il piano di azionariato diffuso che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla crescita dell’azienda.che accompagna le attività del Gruppo che nel 2024 ha coinvoltomilanesi in iniziative come #AmbienteaScuola realizzato da A2A e Amsa in collaborazione con il Comune di Milano per sensibilizzare gli studenti delle scuole milanesi sull'economia circolare.Tra le tante iniziative di, nel 2024 è stata creata, con un investimento da 129 mila euro, la comunità energetica rinnovabile e solidale ae con ulteriori 127 mila euro è in corso il restauro di, una comunità di supporto alle fasce vulnerabili volta a favorire l’integrazione sociale tramite percorsi di cittadinanza attiva.Il percorso deisi rinnova anche quest’anno, in continuità con l’impegno portato avanti nelle scorse edizioni per ilattraverso attività di dialogo e ascolto. Nel 2025, il programma dei Forum “Transizione ESG: un’impresa comune” prevede 14 tappe in tutta Italia, in occasione delle quali vengono presentati i Bilanci di Sostenibilità Territoriali.