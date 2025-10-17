Banche regionali e Jefferies affondano a Wall Street su timori bad loans

(Teleborsa) - A Wall Street tornano le preoccupazioni per il riemergere di "bad loans"
(crediti in sofferenza) in capo ad alcune banche regionali
. Timori che hanno coinvolto anche banca d'affari Jefferies, scatenando vendite sul settore bancario d'Oltreoceano, dove Zions Bancorporation
è scivolata del 13% e Western Alliance Bancorp
del 10%. Anche il popolare ETF sull'indice S&P Regional Banking è finito sotto pressione, cedendo il 6%.
A penalizzare il comparto sono state le preoccupazioni legate a pratiche creditizie scarsamente rigorose
e le perdite legate al fallimento
di alcune società del settore automobilistico, la First Brands
entrata in bancarotta il mese scorso, e Tricolor Holdings
.
Tutto è iniziato quando, nella serata di mercoledì, Zions ha dichiarato
di aver dovuto affrontare un'ingente onere legato a prestiti inesigibili
concessi a un paio di debitori. Poi, la Western Alliance
ha rivelato giovedì un caso di frode da parte di un debitore
. Questi due casi susseguitisi a poca distanza hanno messo in allarme gli operatori
di mercato, innescando massicce vendite sul settore.
Il fallimento del produttore di componenti auto First Brands e le perdite su crediti delle banche regionali hanno penalizzato anche la banca d'affari Jefferies, che è scivolata del 10%
dopo aver dichiarato di avere un'esposizione verso First Brands
. Jefferies ha affermato che i fondi che gestisce hanno crediti per 715 milioni di dollari verso società legate a First Brands, mentre UBS
ha dichiarato di avere un'esposizione di circa 500 milioni di dollari.