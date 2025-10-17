Banche regionali e Jefferies affondano a Wall Street su timori bad loans

Zions Bancorporation

Western Alliance Bancorp

Jefferies

UBS

(Teleborsa) -(crediti in sofferenza) in capo ad. Timori che hanno coinvolto anche banca d'affari Jefferies, scatenando vendite sul settore bancario d'Oltreoceano, doveè scivolata del 13% edel 10%. Anche il popolare ETF sull'indice S&P Regional Banking è finito sotto pressione, cedendo il 6%.A penalizzare il comparto sono state lee le perdite legate aldi alcune società del settore automobilistico, laentrata in bancarotta il mese scorso, eTutto è iniziato quando, nella serata di mercoledì,di aver dovuto affrontareconcessi a un paio di debitori. Poi, laha rivelato giovedì un. Questi due casi susseguitisi a poca distanza hannodi mercato, innescando massicce vendite sul settore.Il fallimento del produttore di componenti auto First Brands e le perdite su crediti delle banche regionali hannodopo aver dichiarato di avere. Jefferies ha affermato che i fondi che gestisce hanno crediti per 715 milioni di dollari verso società legate a First Brands, mentreha dichiarato di avere un'esposizione di circa 500 milioni di dollari.