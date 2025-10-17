Bini Smaghi: "La sfida Usa-Cina è tecnologica. L’Europa deve accelerare sull’autonomia digitale"

Société Générale

(Teleborsa) - Latrasi gioca sempre più sul terreno della. È questa la chiave di lettura proposta da, presidente del Consiglio di amministrazione di, intervenuto a New York a un incontro del Gruppo Esponenti Italiani (GEI). "Lo scontro tra Washington e Pechino è tecnologico – ha spiegato – e l’intuizione americana, forse ancora più di quella di Trump, è cheservano a finanziare gli incentivi alle imprese tech". Le pressioni commerciali verso l’, ha aggiunto, vanno interpretate nella stessa logica: "tutto è finalizzato a rafforzare la competitività delle aziende tecnologiche statunitensi".Sul fronte europeo, Bini Smaghi ha riconosciuto che laresta "lenta", ma ha evidenziato "una nuova consapevolezza sulla dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti", dalai. Sempre più imprese, ha osservato, stanno cercando soluzioni alternative, segnando "il primo passo verso un’autonomia tecnologica condivisa, sia politica che industriale".Il banchiere ha poi messo in guardia dai rischi di unaeccessiva del: "Pensare di mantenere la sovranità nazionale controllando il sistema bancario è un’illusione. Se si cerca di controllare tutto, si ostacola la crescita delle istituzioni finanziarie". Un sistema bancario troppo vincolato, ha aggiunto, finisce per distribuire prodotti esteri, con una conseguente perdita di sovranità economica reale.Guardando agli, Bini Smaghi ha espresso preoccupazione per ladi un Paese con un disavanzo superiore al 6% del PIL "in un’economia in piena occupazione". In queste condizioni, ha spiegato, "la Fed difficilmente potrà ridurre i tassi senza rischiare di riaccendere l’inflazione". L’economista ha previsto che il dibattito interno alla Federal Reserve sarà segnato dallo scontro tra i membri nominati da Trump, favorevoli ai tagli, e chi teme nuovi rialzi dei prezzi. "Se l’restasse al 3-3,5%, – ha avvertito – i mercati subirebbero una scossa tremenda, e ne risentiremmo tutti".