Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 22:00
24.818 +0,65%
Dow Jones 22:00
46.191 +0,52%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,52%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.190,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,52%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,52% e termina la sessione a 46.190,61 punti.
Condividi
```