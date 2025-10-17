Milano
10:15
41.454
-2,17%
Nasdaq
16-ott
24.657
0,00%
Dow Jones
16-ott
45.952
-0,65%
Londra
10:15
9.282
-1,63%
Francoforte
10:15
23.739
-2,20%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 10.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (dell'1,81%)
Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (dell'1,81%)
Il DAX inizia le contrattazioni a 23.833,11 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 09.05
In forte ribasso l'indice della Borsa di Francoforte che riporta una forte discesa dell'1,81% a quota 23.833,11 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,11%)
Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,63%)
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,30%
Argomenti trattati
Borsa
(1386)
·
Francoforte
(277)
Titoli e Indici
Germany DAX
-2,20%
Altre notizie
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,50%
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,48%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,56%
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,62%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,23%
Francoforte: Siemens Energy in forte calo
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto