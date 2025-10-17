EPH, precisazioni in merito all'offerta vincolante presentata da RONA

(Teleborsa) - In relazione all’accettazione dell’offerta vincolante presentata da RONA Limited Company
, EPH
ha precisato che sebbene l’offerta preveda "un intervento nel capitale sociale di EPH che porterà RONA a detenere una partecipazione rilevante ai fini OPA, la presentazione di una preventiva richiesta e l’ottenimento di una esenzione dagli obblighi in materia di OPA non rappresenta una condizione sospensiva a
cui è subordinata sia l’offerta che l’esecuzione del primo aumento di capitale da Euro 10 milioni".
In ogni caso, la società precisa, quale conseguenza dell’esecuzione dell’operazione, "l’intenzione di procedere alla presentazione di una richiesta di esenzione OPA
ai sensi della normativa vigente, avendo RONA espresso l’intenzione di mantenere la quotazione di EPH e di favorire l’ampliamento del flottante nel medio termine".
Il Corporate Covered Bond
, oggetto di conferimento da parte di RONA per un controvalore di 9,5 milioni, presenta le seguenti caratteristiche principali: Tasso cedolare fisso: 4,25% annuo; Cedole: semestrali posticipate il 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno; Scadenza: 30 aprile 2029; Taglio minimo: €125.000; Ammontare totale emesso: €110.000.000; Mercato di quotazione: Vienna MTF (dal 26 maggio 2022); Garanzie: pegno su due immobili in Germania per un valore complessivo di €111,75 milioni, situati a
Presseck (€28,8 mln) e Charlottenburg, Berlino (€82,95 mln); Rischio stimato: classe 2/7, rischio basso; bond garantito da beni reali.
Al primo aumento di capitale riservato a RONA per un importo complessivo di 10 milioni
sarà data esecuzione da parte del Cda di EPH
in virtù della delega conferita dall’Assemblea straordinaria di EPH del 7 luglio 2021 che ha attribuito al Consiglio la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo di euro 10.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo ai sensi di legge, con esclusione del diritto di opzione, in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. La Società intende dare esecuzione a tale aumento di capitale entro il 15 novembre 2025.
RONA si è impegnata a versare 500.000 euro per cassa
in concomitanza con l’esecuzione del primo aumento di capitale, oltre ai 9,5 milioni da versarsi mediante conferimento del Bond Terragarda.
Ai fini di assicurare la copertura dell’esposizione debitoria verso banche e creditori non bancari complessivamente pari a circa €1,9 milioni, oltre alle altre spese correnti, EPH e RONA hanno avviato interlocuzioni con diversi istituti di credito volte a: 1. ottenere un finanziamento a fronte della prestazione in garanzia del Bond Terragarda; 2. individuare un global coordinator/bookrunner in grado di garantire ed assicurare il buon esito del collocamento dell’aumento di capitale da 2,5 milioni destinato al mercato.
Più in generale, nel contesto dell’offerta vincolante, RONA si è impegnata irrevocabilmente a sostenere la continuità aziendale di EPH
attraverso finanziamenti e conferimenti a copertura dei costi correnti e delle operazioni di rilancio. Il management di EPH intende proseguire le interlocuzioni con RONA volte ad ottenere i fondi necessari a copertura della complessiva manovra finanziaria, individuando di volta in volta le forme tecniche più appropriate mediante le quali RONA potrà dare corso all’intervento di sostegno di EPH.
La manovra di rafforzamento patrimoniale
complessivo è stimata nell’ammontare di circa 12,5 milioni
e si articola come segue:
• 10 milioni: primo aumento di capitale interamente sottoscritto da RONA, di cui 9,5 milioni mediante conferimento del Bond Terragarda e 500.000 euro in denaro;
• 2,5 milioni: aumento di capitale a pagamento aperto al mercato, con esclusione del diritto di opzione, volto a favorire l’ingresso nel capitale sociale di EPH di nuovi investitori interessati al rafforzamento patrimoniale funzionale al rilancio industriale delle Società, con conseguente incremento del flottante.
Il Cda si riserva di valutare l’opportunità, proposta da RONA nell’offerta vincolante, di ottenere un finanziamento fino a 2,4 milioni
tramite un Prestito Obbligazionario Convertibile non-standard (POC).
Nel contesto dell’operazione sottostante l’offerta irrevocabile ricevuta da Urban Vision
era prevista la conversione integrale del debito residuo verso Global Growth Holding (“GGHL”) derivante dal precedente prestito obbligazionario convertibile cd. “non standard”, per un importo di circa 1,2 milioni, nonché la rinuncia da parte di GGHL ad ogni ulteriore pretesa in relazione ai warrant in circolazione, subordinatamente al perfezionamento dell’aumento di capitale previsto a supporto del piano di risanamento. Si precisa che è intenzione della Società e di RONA di procedere ad una conferma del suddetto accordo o ad una eventuale revisione dello stesso finalizzata all’ottenimento da parte di EPH di condizioni migliorative.
Il saldo e stralcio delle complessive posizioni debitorie determinerà inoltre sopravvenienze attive che verranno dettagliate nella relazione semestrale di EPH al 30 giugno 2025, attualmente in fase di approvazione, in programma per il 24 ottobre 2025.