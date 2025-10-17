Milano 16:59
41.808 -1,34%
Nasdaq 16:59
24.603 -0,22%
Dow Jones 16:59
45.960 +0,02%
Londra 16:59
9.356 -0,85%
Francoforte 16:58
23.869 -1,66%

Federacciai: a settembre cresce la produzione di acciaio (+4,3% su base annua)

Economia
Federacciai: a settembre cresce la produzione di acciaio (+4,3% su base annua)
(Teleborsa) - Nel mese di settembre, le acciaierie nazionali hanno prodotto 1,9 milioni di tonnellate di acciaio, segnando una crescita del 4,3% su base annua e portando i volumi produttivi dall'inizio dell'anno a 15,5 milioni tonnellate, in aumento del 3,2% sui primi nove mesi del 2024.

L’andamento positivo interessa entrambe le principali famiglie di laminati a caldo:
- Lunghi: anche a settembre si confermano in espansione con un incremento del 10,0% per un totale di 1,2 milioni di tonnellate. Nei primi nove mesi dell'anno la produzione del comparto, con 9,2 milioni di tonnellate, è aumentata del 3,5% nel confronto tendenziale.
- Piani: dopo la frenata di agosto (-30,5%) ritornano in crescita (+17,2%) attestandosi a 887 mila tonnellate, consolidando dall'inizio dell'anno, con 6,8 milioni di tonnellate, un miglioramento del 5,7% sul periodo gennaio-settembre del 2024.
Condividi
```