FMI: "Italia in miglioramento, ma serve spinta su crescita e riforme"

(Teleborsa) - L’si conferma tra i Paesi europei con i maggiori progressi sul fronte dei. A riconoscerlo è il, che nel suo ultimo aggiornamento sulle economie del continente ha definito "impressionante" la performance di bilancio del Paese nel 2024 e "migliore del previsto" quella attesa per il 2025. "Il risanamento dei conti in Italia è stato notevole – ha dichiarato, direttore del Dipartimento europeo del FMI – e il deficit di quest’anno dovrebbe essere inferiore alle nostre stime, che lo indicano al 3,3% del PIL, rispetto al 3,0% previsto dal governo. Quando aggiorneremo le proiezioni, ne terremo conto. L’Italia merita sostegno per i suoi sforzi, ma deve mantenere ilsu una traiettoria discendente".Il Fondo invita comunque Roma a non abbassare la guardia: laresta modesta, rendendo più difficile ridurre l’elevato debito pubblico. Per Kammer, la priorità deve essere "aumentare lae sostenere la crescita dei", elementi chiave per garantire un consolidamento sostenibile dei conti. Sul fronte delle, il FMI sollecita l’Italia a proseguire il percorso avviato con il(Pnrr), puntando in particolare su misure per rafforzare la partecipazione ale ridurre il. "In un’economia che invecchia – ha sottolineato Kammer – è fondamentale che tutti coloro che possono lavorare lo facciano, specialmente le donne".Altro nodo cruciale riguarda lae la carenza di, che frena la produttività e la capacità innovativa del Paese. Il FMI segnala anche la necessità di sostenere la crescita dimensionale delle, ancora troppo piccole e poco competitive rispetto ai concorrenti europei. Kammer ha rimarcato anche l’importanza di "mercati europei più integrati" e di "riforme nazionali orientate a favorire tale integrazione", come leva per migliorare lacomplessiva.Sul, lo stesso Kammer ha definito "missione compiuta" l’azione dellanel contenere l’, invitando tuttavia a non modificare la linea dei tassi se non in caso di shock esterni.