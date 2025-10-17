Intesa Sanpaolo leader negli USA con operazioni da 50 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, attraverso la, consolida il p, dove ha supportato negli ultimi tre anni alcune delle operazioni più rilevanti per un valore complessivo pari a circa 50 miliardi di dollari. La delegazione della Banca, guidata dal Chief della Divisione IMI CIB, è presente in questi giorni a Washington dove sta partecipando alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale.Così ha commentato Mauro Micillo: "Le recenti operazioni che ci hanno visto protagonisti confermanooffrendo soluzioni strutturate in un contesto tra i più competitivi al mondo. Attraverso il coinvolgimento di investitori internazionali,rafforzando il proprio ruolo di partner di riferimento nei grandi progetti globali. Le iniziative avviate dall’amministrazione americana in ambiti strategici come infrastrutture, innovazione e intelligenza artificiale offrono nuove opportunità di investimento e la nostra Divisione è pronta a consolidare ulteriormente la propria posizione in questo mercato con un impegno sempre più attivo e di lungo periodo".Nei primi otto mesi del 2025 i volumi globali di project finance hanno superato i 200 miliardi di euro, con IIn questo ambito, gli Stati Uniti hanno evidenziato, tra il 2018 e il 2024, una crescita sostenuta dei volumi in media del 20% annuo. Nello stesso periodo, l’attività della Divisione IMI CIB è aumentata con un ritmo ancora più sostenuto,Un andamento che testimonia la capacità non solo di cogliere le opportunità, ma anche di consolidare progressivamente la propria presenza in un contesto competitivo in continua evoluzione.Per questo motivo, il, sia in termini di risorse sia di competenze, per sostenere il percorso di crescita, consolidare ulteriormente la relazione con la clientela e incrementare il posizionamento della Divisione IMI CIB in un mercato che rimane altamente strategico. Grazie a una piattaforma internazionale di servizi integrati – che combina project finance, capital markets e advisory – la Divisione è partner di riferimento per grandi aziende corporate e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti, con una particolare focalizzazione sui settori energia, infrastrutture e digitale.Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI CIB, è stata, come testimoniano le più recenti e rilevanti operazioni negli Stati Uniti nei settori delle infrastrutture di trasporto ed energetiche, telecomunicazioni, energie rinnovabili e data center:: Intesa Sanpaolo ha partecipato in qualità di Joint Lead Manager e Active Bookrunner nell’emissione obbligazionaria in tre tranche per un valore complessivo di 2,75 miliardi di euro lanciata da AT&T nel 2025.: Intesa Sanpaolo ha partecipato a un finanziamento da 3,4 miliardi di dollari per la costruzione e l’avvio operativo di un data center hyperscale da 300 MW, situato a Reno in Nevada.: la Divisione IMI CIB ha strutturato e in parte sottoscritto assieme a un pool di banche internazionali un prestito a lungo termine da 870 milioni di dollari in favore di Greenbacker Renewable Energy Company, finalizzato all’acquisizione del progetto e al supporto della costruzione e della gestione di Cider, il più esteso parco solare fotovoltaico dello Stato di New York.Intesa Sanpaolo ha strutturato e in parte sottoscritto una linea di credito agevolato green di importo massimo pari a 8,8 miliardi di dollari per la realizzazione di SunZia, la più grande infrastruttura energetica green degli Stati Uniti d’America, che sarà destinata alla produzione di energia eolica e al trasporto di elettricità pulita dal New Mexico verso l’Arizona e la California.: IMI Securities è stata una delle cinque banche attive nell’emissione di green bond ibridi da parte di CEMEX per 1 miliardo di dollari, i primi mai realizzati dalla società.Intesa Sanpaolo ha organizzato e sottoscritto insieme a un pool di banche un finanziamento fino a 6,63 miliardi di dollari per lo sviluppo e la realizzazione della Fase A del New Terminal One all’aeroporto internazionale JFK di New York, considerato il più grande investimento infrastrutturale aeroportuale negli Stati Uniti.Queste operazioni confermano la capacità del, di essere partner strategico di lungo periodo per le imprese globali.