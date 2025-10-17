InvestEU: nuovo accordo da 200 milioni di euro tra la BEI e SMAT per rafforzare il servizio idrico a Torino

(Teleborsa) - La(BEI) ha approvato unper sostenere il suo programma di investimenti per il triennio 2025-2027. La prima tranche da, e. L’accordo è sostenuto da, il programma di investimenti dell’Unione europea.Ilcontribuirà acontribuendo a migliorare significativamente la qualità ed efficienza dei servizi offerti. In particolare, il progetto prevede l, nonchéUn aspetto innovativo del programma di investimenti riguarda, che consentiranno di ottimizzare la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, aumentando l’efficienza operativa e migliorando la resilienza del servizio idrico. Questi interventi garantiranno benefici duraturi per cittadini e imprese, contribuendo a ridurre le perdite d’acqua e a migliorare la resilienza del servizio idrico contro futuri eventi metereologici estremi.L’accordo annunciato oggi rappresenta la. Una partnership ventennale che testimonia l’impegno comune a favore della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione nella gestione delle risorse idriche del territorio torinese."Alla BEI, tra i principali finanziatori del settore idrico a livello mondiale, siamo" – ha dichiarato. "Con questa operazione consolidiamo l’eccellente collaborazione con SMAT volta ad ammodernare ed efficientare le infrastrutture idriche di Torino"."L’operazione – ha sottolineatoè la riprova della fiducia che l’azienda ha saputo conquistare nel panorama finanziario Europeo attraverso i risultati tecnici ed economici raggiunti e che conferma con l’attività quotidiana. Unacon i quali SMAT sostiene il territorio dell’area metropolitana torinese nel quale opera."Con più di 1.770 progetti e oltre 86 miliardi di euro di finanziamenti erogati dal 1958 ad oggi,In particolare, l'Italia è stata il maggior beneficiario delle risorse BEI dedicate al settore idrico negli ultimi 10 anni, con operazioni finanziate per oltre 4,3 miliardi di euro. Il prestito a SMAT si aggiunge a quelli annunciati nel 2025 con BrianzAcque (45 milioni di euro); Acqua Novara.VCO (150 milioni di euro); l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A (30 milioni di euro e ACEA (340 milioni di euro).