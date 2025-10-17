Milano 15:00
41.890 -1,14%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:01
9.344 -0,98%
Francoforte 15:00
23.891 -1,57%

Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici, che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Pernod Ricard ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 89,93 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 93,51, mentre il primo supporto è stimato a 86,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```