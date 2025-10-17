Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Pernod Ricard
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 89,93 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 93,51, mentre il primo supporto è stimato a 86,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)