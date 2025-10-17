Milano 12:43
41.533 -1,99%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:43
9.323 -1,20%
Francoforte 12:43
23.770 -2,07%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Nexi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Nexi
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che presenta una flessione del 2,29%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Nexi rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Nexi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,412 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,489. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,383.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```