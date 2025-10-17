Milano 13:55
Finanza
Rino Petino, KT&Partners avvia copertura con Add e fair value a 4,86 euro
(Teleborsa) - KT&Partners ha avviato la copertura sul titolo Rino Petino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori wholesale e retail della moda e dell'abbigliamento sportivo, con un Fair Value di 4,86 euro per azione (upside potenziale 111%) e rating "ADD".

La società pugliese ha debuttato su Euronext Growth Milan l’8 agosto 2025 a 3 per azione, chiudendo la prima giornata a +4,7%.

Il modello duale retail–wholesale (69% e 31% dei ricavi FY24) assicura diversificazione e solidità operativa. KT&Partners stima ricavi in crescita da 24,4 milioni nel 2024 a 45,8 milioni nel 2028 (CAGR 17%) e EBITDA in aumento a 6,3 milioni (margine 12,7%). La generazione di cassa dovrebbe portare la società in posizione finanziaria netta positiva già dal 2026, confermando il potenziale di espansione e la sostenibilità del modello di business.
