Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - Cauta la borsa di Wall Street, a metà seduta, stretta tra il riaccendersi dei timori per lo stato di salute delle banche regionali statunitensi e i commenti del presidente USA, Donald Trump in merito alle tensioni commerciali con la Cina. Sullo sfondo, restano anche le preoccupazioni per lo shutdown governativo: con la chiusura delle attività governative negli Stati Uniti il dato macro, previsto per oggi, sulla produzione industriale e capacità degli impianti produttivi non è stato pubblicato.
Il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.022 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.629 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,05%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,05%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo per l'ufficio
(+0,83%), finanziario
(+0,48%) e energia
(+0,47%). Nel listino, i settori materiali
(-0,87%) e utilities
(-0,68%) sono tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, American Express
(+6,58%), Visa
(+1,78%), Cisco Systems
(+1,56%) e Apple
(+1,32%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar
, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.
Contrazione moderata per Salesforce
, che soffre un calo dell'1,11%.
Sottotono Goldman Sachs
che mostra una limatura dell'1,07%.
Deludente Amazon
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Gilead Sciences
(+5,01%), CSX
(+2,79%), Axon Enterprise
(+2,57%) e Workday
(+2,39%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ARM Holdings
, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.
Spicca la prestazione negativa di ON Semiconductor
, che scende del 2,27%. DoorDash
scende del 2,11%.
Calo deciso per Micron Technology
, che segna un -2,01%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Venerdì 17/10/2025
16:00 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
16:00 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%) Mercoledì 22/10/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso 300K barili; preced. 3,72 Mln barili) Giovedì 23/10/2025
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (preced. 4 Mln unità).