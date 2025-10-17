Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Cauta la borsa di Wall Street, a metà seduta, stretta tra il riaccendersi dei timori per lo stato di salute delle banche regionali statunitensi e i commenti del presidente USA, Donald Trump in merito alle tensioni commerciali con la Cina. Sullo sfondo, restano anche le preoccupazioni per lo shutdown governativo: con la chiusura delle attività governative negli Stati Uniti il dato macro, previsto per oggi, sulla produzione industriale e capacità degli impianti produttivi non è stato pubblicato.Ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.022 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.629 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,83%),(+0,48%) e(+0,47%). Nel listino, i settori(-0,87%) e(-0,68%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,58%),(+1,78%),(+1,56%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,11%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,07%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+5,01%),(+2,79%),(+2,57%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,27%.scende del 2,11%.Calo deciso per, che segna un -2,01%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)16:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 300K barili; preced. 3,72 Mln barili)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4 Mln unità).