Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 20:03
24.782 +0,51%
Dow Jones 20:03
46.177 +0,49%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Stabile la Borsa di New York

Commento, Finanza
Stabile la Borsa di New York
(Teleborsa) - Cauta la borsa di Wall Street, a metà seduta, stretta tra il riaccendersi dei timori per lo stato di salute delle banche regionali statunitensi e i commenti del presidente USA, Donald Trump in merito alle tensioni commerciali con la Cina. Sullo sfondo, restano anche le preoccupazioni per lo shutdown governativo: con la chiusura delle attività governative negli Stati Uniti il dato macro, previsto per oggi, sulla produzione industriale e capacità degli impianti produttivi non è stato pubblicato.

Il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.022 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 6.629 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,05%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,05%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo per l'ufficio (+0,83%), finanziario (+0,48%) e energia (+0,47%). Nel listino, i settori materiali (-0,87%) e utilities (-0,68%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, American Express (+6,58%), Visa (+1,78%), Cisco Systems (+1,56%) e Apple (+1,32%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.

Contrazione moderata per Salesforce, che soffre un calo dell'1,11%.

Sottotono Goldman Sachs che mostra una limatura dell'1,07%.

Deludente Amazon, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Gilead Sciences (+5,01%), CSX (+2,79%), Axon Enterprise (+2,57%) e Workday (+2,39%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su ARM Holdings, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.

Spicca la prestazione negativa di ON Semiconductor, che scende del 2,27%.

DoorDash scende del 2,11%.

Calo deciso per Micron Technology, che segna un -2,01%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Venerdì 17/10/2025
16:00 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
16:00 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)

Mercoledì 22/10/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 300K barili; preced. 3,72 Mln barili)

Giovedì 23/10/2025
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (preced. 4 Mln unità).
Condividi
```