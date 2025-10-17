Unipol, al via oggi un programma di acquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Unipol Assicurazioni
ha reso noto che, a partire da oggi, 17 ottobre, avvierà un programma di acquisto di azioni proprie
con un limite di spesa di 1 miliardo di euro
e una durata massima di 18 mesi
, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025.
Il Programma prevede l'acquisto massimo di 2.100.000 azioni
, pari a circa lo 0,29% del capitale sociale, destinate all’attuazione dei piani di compensi 2019-2021 e 2022-2024 basati su strumenti finanziari tipo performance share, con assegnazione di azioni Unipol al personale dirigente nel 2026.
Al 17 ottobre, Unipol detiene complessivamente 104.951 azioni proprie ordinarie (circa lo 0,015% del capitale sociale), di cui 51.147 direttamente e 53.804 indirettamente tramite società controllate, tra cui Compagnia Assicuratrice Linear, Arca Vita, Leithà, SIAT, Unisalute, UnipolRental e Unipol Assistance.
A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che porta a casa un calo dell'1,36%.