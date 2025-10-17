Unipol, al via oggi un programma di acquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro

Unipol Assicurazioni

Gruppo finanziario a assicurativo italiano

(Teleborsa) -ha reso noto che, a partirecon un limite die una durata, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025.Il Programma prevede l', pari a circa lo 0,29% del capitale sociale, destinate all’attuazione dei piani di compensi 2019-2021 e 2022-2024 basati su strumenti finanziari tipo performance share, con assegnazione di azioni Unipol al personale dirigente nel 2026.Al 17 ottobre, Unipol detiene complessivamente 104.951 azioni proprie ordinarie (circa lo 0,015% del capitale sociale), di cui 51.147 direttamente e 53.804 indirettamente tramite società controllate, tra cui Compagnia Assicuratrice Linear, Arca Vita, Leithà, SIAT, Unisalute, UnipolRental e Unipol Assistance.A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per il, che porta a casa un calo dell'1,36%.