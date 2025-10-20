Milano 17:35
42.392 +1,52%
Nasdaq 20:13
25.183 +1,47%
Dow Jones 20:13
46.752 +1,22%
Londra 17:35
9.404 +0,52%
Francoforte 17:35
24.259 +1,80%

Almawave, Almaviva sale al 77,85% dopo acquisti sul mercato

Finanza
Almawave, Almaviva sale al 77,85% dopo acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Almaviva ha acquistato, in data odierna, 35.553 azioni ordinarie di Almawave, rappresentative dello 0,12% del relativo capitale sociale. La comunicazione è arrivata in quanto la controllante ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, finalizzata al delisting da Piazza Affari.

Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros - Gruppo Banco BPM. A seguito delle operazioni di acquisto, Almaviva risulta complessivamente titolare di 23.340.156 azioni ordinarie di Almawave, rappresentative del 77,85% del capitale.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a 4,30 euro per azione, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria Almawave nel contesto dell'OPA.
Condividi
```