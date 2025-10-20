Argentina, swap valutario da 20 miliardi di dollari dal Tesoro Usa

(Teleborsa) - La Banca Centrale Argentina
e il Tesoro statunitense hanno siglato una linea di swap valutario
da 20 miliardi di dollari
, considerata un voto di fiducia fondamentale per il presidente Javier Milei
in vista delle elezioni di medio termine di domenica. L'intesa è stata annunciata dall'autorità monetaria argentina e rientra in un più ampio pacchetto di salvataggio
predisposto dal Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent
per stabilizzare l'economia del Paese.
Oltre allo swap, gli Stati Uniti hanno acquistato pesos argentini
nelle ultime settimane e stanno coordinando una nuova linea di credito
di pari valore, finanziata da banche e istituti privati. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti, né è chiaro quando lo swap entrerà in vigore.(Foto: Angelica Reyes su Unsplash)