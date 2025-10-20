Argentina, swap valutario da 20 miliardi di dollari dal Tesoro Usa

(Teleborsa) - Lae il Tesoro statunitense hanno siglato una linea dida, considerata un voto di fiducia fondamentale per il presidentein vista delle elezioni di medio termine di domenica. L'intesa è stata annunciata dall'autorità monetaria argentina e rientra in un più ampiopredisposto dal Segretario al Tesoro Usaper stabilizzare l'economia del Paese.Oltre allo swap, gli Stati Uniti hanno acquistatonelle ultime settimane e stanno coordinando unadi pari valore, finanziata da banche e istituti privati. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti, né è chiaro quando lo swap entrerà in vigore.