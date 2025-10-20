Milano 13:12
Avio, Intermonte alza il target price

Avio, Intermonte alza il target price
(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Avio che guadagna il 2,48%.

A fare da assist alle azioni che si muovono in linea con l'andamento positivo dell'intero listino milanese, contribuisce la revisione al rialzo del target price a 43 euro da parte di Intermonte. Il giudizio viene confermato a "neutral".

Lo scenario su base settimanale dell'azienda aerospaziale italiana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Analizzando lo scenario di Avio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,7 Euro. Prima resistenza a 46,75. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,95.
