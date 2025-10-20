CDP e Finint Investments sostengono la crescita di Feudi di San Gregorio

(Teleborsa) -, eccellenza agroalimentare del Sud Italia operante nel settore vitivinicolo, con la sottoscrizione diper complessiviL’emissione si compone di: la prima, del valore di, è stata sottoscritta da Finint Investments attraverso il, mentre la seconda, del valore di, è stata sottoscritta daL’operazione si caratterizza per unache ha come. Lo strumento prevede che l’impresa possa mantenere la disponibilità dei beni sottoposti a vincolo con possibilità anche di sostituirli, continuando appunto a utilizzarli nei processi produttivi o imprenditoriali. Una soluzione perfettamente allineata alle esigenze del settore vinicolo dove il magazzino è un asset strategico il cui valore cresce nel tempo con l’invecchiamento del prodotto.saranno destinati adi Feudi, in particolare per potenziare i mercati sia in Italia che all’estero e per lo sviluppo di Borgo San Gregorio, il wine resort all’interno della cantina.Fondata nel 1986 a Sorbo Serpico, in provincia di, e controllata dalla, Feudi di San Gregorio è oggi una delle aziende vinicole di riferimento nel mezzogiorno e uno dei marchi italiani più riconosciuti nel panorama enologico internazionale. Con una, l’azienda è presente in. Feudi di San Gregorio ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi pari a 30,2 milioni di euro e un EBITDA di 6,7 milioni di euro., Presidente di Feudi di San Gregorio, ha affermato "in questo momento di grande incertezza, dobbiamo rafforzare lo spirito di collaborazione coi i nostri partner per essere più solidi. Vale per la filiera, tanto a monte quanto a valle, ma vale anche nei rapporti con le istituzioni finanziarie"."Questa operazione ha una struttura finanziaria innovativa che valorizza i beni in magazzino dell’impresa attraverso il ricorso all’istituto del pegno non possessorio e rende il progetto ancora più ambizioso, in quanto rappresenta una nuova opportunità che speriamo possa essere colta anche da altre realtà del mondo vitivinicolo", ha spiegato, Responsabile Finanza per la Crescita di CDP, aggiungendo "in questo modo, CDP conferma da un lato la propria vicinanza alle aziende del settore che decidono di crescere sui mercati di riferimento e dall’altro la capacità innovativa del Gruppo per la realizzazione di strumenti sempre più rispondenti alle esigenze delle imprese".Per, Head of Private Debt di Finint Investments, "questa operazione rappresenta un esempio concreto di come il Private Debt possa supportare in modo efficace le eccellenze del Made in Italy agroalimentare, attraverso strumenti modellati sulle esigenze specifiche delle imprese. La struttura finanziaria messa in campo, arricchita da una garanzia innovativa come il pegno non possessorio sulle bottiglie in affinamento, risponde perfettamente alle specificità del settore vinicolo".