Coim, accordo con Manali Petrochemicals per l'acquisizione di Notedome

(Teleborsa) -, multinazionale che dal 1962 sviluppa e realizza specialità chimiche, ha raggiunto un accordo di massima conLtd. per l'acquisizione di, azienda leader nel settore dei sistemi poliuretanici con sede nel Regno Unito, specializzata nel settore dell'elastomero.Coim e MPL procederanno alla finalizzazione e all'esecuzione di un, in base al quale COIM acquisirà il 100% del capitale sociale di Notedome Ltd dalla controllata di MPL,(Singapore).Le parti hanno concordato unapari ad almeno 8,5 volte l'EBITDA rettificato di Notedome Ltd, come determinato congiuntamente. L'operazione sarà completata senza cassa e senza debiti, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione degli azionisti da parte del venditore.Con questa, COIM rafforza la sua presenza internazionale nel settore dei sistemi poliuretanici e amplia ulteriormente la sua capacità di prodotti e servizi nei principali mercati europei.