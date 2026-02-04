Milano 9:59
46.699 +0,60%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:59
10.372 +0,56%
24.702 -0,32%

Henkel rafforza il business dei coatings con l’acquisizione di Stahl per 2,1 miliardi di euro

Finanza
Henkel rafforza il business dei coatings con l’acquisizione di Stahl per 2,1 miliardi di euro
(Teleborsa) - Henkel ha raggiunto un accordo per acquistare Stahl Holdings BV, azienda olandese specializzata in rivestimenti, per 2,1 miliardi di euro dalla società di private equity Wendel SE. Anche i soci di minoranza, BASF e Clariant, cederanno le loro partecipazioni.

Secondo il CEO, Carsten Knobel, l’operazione rafforzerà in modo significativo la divisione Adhesive Technologies, uno dei pilastri strategici del gruppo tedesco.

Stahl impiega circa 1.700 persone e produce rivestimenti destinati a una vasta gamma di settori, tra cui automotive, moda e packaging.
Condividi
```