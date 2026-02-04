Henkel rafforza il business dei coatings con l’acquisizione di Stahl per 2,1 miliardi di euro

Henkel

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per acquistare Stahl Holdings BV,, per 2,1 miliardi di euro dalla società di private equity Wendel SE. Anche i soci di minoranza, BASF e Clariant, cederanno le loro partecipazioni.Secondo il, l’operazione rafforzerà in modo significativo la divisione Adhesive Technologies, uno dei pilastri strategici del gruppo tedesco.Stahl impiega circa 1.700 persone e produce rivestimenti destinati a una vasta gamma di settori, tra cui automotive, moda e packaging.