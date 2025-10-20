"Confassociazioni Award 2025": domani la cerimonia di consegna a Montecitorio

(Teleborsa) - Si terrà domani nella Sala della Regina di Montecitorio, dalle 15:00 alle 18:30, la, il riconoscimento che valorizza figure di primo piano delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca, che contribuiscono a far crescere l'Italia del merito e delle competenze. La cerimonia è promossa dapresieduta dacon il patrocinio della Camera dei Deputati.Obiettivo dei, giunti alla nona edizione, è mettere in luce il capitale umano come leva di progresso e coesione sociale. Tra i premiati di questa edizione figurano:(ministro dell'Università e della Ricerca),(ministro della Difesa),(vicepresidente del Senato della Repubblica),(presidente del Censis),(presidente della Fondazione Bruno Buozzi),(presidente di Ita Airways),(presidente di Confindustria Lombardia),(presidente della decima Commissione del Senato della Repubblica),(presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria),(presidente della Fondazione Marisa Bellisario),(vicepresidente della Fondazione Bocelli),(fisico sperimentale e scienziato spaziale) e(direttore del National Lab of Molecular Biology and Stem Cell Engineering – INBB Bologna). Tra i premiati ci sarà anche Ubaldo Livolsi già ceo del Gruppo Fininvest e artefice della quotazione di Mediaset, oggi presidente della Livolsi & Partners, società da lui fondata a Milano nel 1998, e docente presso l'Università Link. Il riconoscimento sarà conferito anche agià ceo del Gruppo Fininvest e artefice della quotazione di Mediaset, oggi presidente della Livolsi & Partners, società da lui fondata a Milano nel 1998, e docente presso l'Università Link.