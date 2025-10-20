"Confassociazioni Award 2025": domani la cerimonia di consegna a Montecitorio

(Teleborsa) - Si terrà domani nella Sala della Regina di Montecitorio, dalle 15:00 alle 18:30, la consegna dei "Confassociazioni Awards 2025"
, il riconoscimento che valorizza figure di primo piano delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca, che contribuiscono a far crescere l'Italia del merito e delle competenze. La cerimonia è promossa da Confassociazioni – Confederazione delle Associazioni Professionali,
presieduta da Angelo Deiana,
con il patrocinio della Camera dei Deputati.
Obiettivo dei "Confassociazioni Awards"
, giunti alla nona edizione, è mettere in luce il capitale umano come leva di progresso e coesione sociale. Tra i premiati di questa edizione figurano: Anna Maria Bernini
(ministro dell'Università e della Ricerca), Guido Crosetto
(ministro della Difesa), Maria Domenica Castellone
(vicepresidente del Senato della Repubblica), Giuseppe De Rita
(presidente del Censis), Giorgio Benvenuto
(presidente della Fondazione Bruno Buozzi), Sandro Pappalardo
(presidente di Ita Airways), Giuseppe Pasini
(presidente di Confindustria Lombardia), Francesco Zaffini
(presidente della decima Commissione del Senato della Repubblica), Carolina Lussana
(presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), Lella Golfo
(presidente della Fondazione Marisa Bellisario), Veronica Berti Bocelli
(vicepresidente della Fondazione Bocelli), Roberto Battiston
(fisico sperimentale e scienziato spaziale) e Carlo Ventura
(direttore del National Lab of Molecular Biology and Stem Cell Engineering – INBB Bologna). Tra i premiati ci sarà anche Ubaldo Livolsi già ceo del Gruppo Fininvest e artefice della quotazione di Mediaset, oggi presidente della Livolsi & Partners, società da lui fondata a Milano nel 1998, e docente presso l'Università Link. Il riconoscimento sarà conferito anche a Ubaldo Livolsi
