Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 42,2 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 13 al 17 ottobre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 334,0983 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 17 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 178.948.239,67 euro per n. 459.624 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 48.417.771,03 USD per n. 108.438 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 17 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.242.357 azioni proprie ordinarie pari all'8,91% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 17 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.579.082 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.862.993.025,37 euro.A Milano, oggi, seduta sostanzialmente invariata per il, che termina gli scambi con un moderato -0,15%.