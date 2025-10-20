Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 42,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 13 al 17 ottobre 2025, un totale di 126.529 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 334,0983 euro, per un controvalore
pari a 42.273.126,13 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 17 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 178.948.239,67 euro per n. 459.624 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 48.417.771,03 USD per n. 108.438 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 17 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.242.357 azioni proprie ordinarie pari all'8,91% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 17 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.579.082 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.862.993.025,37 euro.
A Milano, oggi, seduta sostanzialmente invariata per il Cavallino rampante di Maranello
, che termina gli scambi con un moderato -0,15%.