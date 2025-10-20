Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per 130 milioni di euro e conclude il programma

Intesa Sanpaolo

Colosso creditizio

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 13 al 17 ottobre 2025, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,13% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4265 euro, per untotale diIl 17 ottobre scorso, Intesa Sanpaolo ha, avendo acquistato complessivamente dall’avvio del programma 390.280.888 azioni, pari a circa il 2,19% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,1245 euro, per un controvalore totale di 1.999.999.997,95 euro.Sul listino milanese, oggi, ilbalza in avanti e amplia la performance positiva con un incremento del 2,13%.