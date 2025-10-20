Milano 17:35
Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per 130 milioni di euro e conclude il programma

Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per 130 milioni di euro e conclude il programma
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 13 al 17 ottobre 2025, ha acquistato complessivamente 23.957.724 azioni proprie, pari a circa lo 0,13% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4265 euro, per un controvalore totale di 130.005.907,74 euro.

Il 17 ottobre scorso, Intesa Sanpaolo ha concluso il programma avviato il 2 giugno 2025, avendo acquistato complessivamente dall’avvio del programma 390.280.888 azioni, pari a circa il 2,19% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,1245 euro, per un controvalore totale di 1.999.999.997,95 euro.

Sul listino milanese, oggi, il Colosso creditizio balza in avanti e amplia la performance positiva con un incremento del 2,13%.

