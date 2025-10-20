ISTAT, produzione costruzioni agosto ai minimi da marzo

(Teleborsa) - Dopo il lieve incremento rilevato a luglio, ad agosto 2025 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una flessione su base mensile, raggiungendo i livelli più bassi dallo scorso marzo
. La dinamica congiunturale, spiega l'ISTAT, si mantiene debolmente positiva nel confronto degli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi precedenti.
Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario la crescita, seppure in rallentamento, resta sostenuta (+4,0% nel confronto con agosto 2024).
L'Istituto di statistica stima ad agosto che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,6% rispetto a luglio.
Nella media del trimestre giugno-agosto 2025
la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,4% nel confronto con il trimestre precedente.Su base tendenziale
, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 4,0% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024) mentre l’indice grezzo cresce dello 0,4%.
Nella media dei primi otto mesi
del 2025, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,7%, mentre l’indice grezzo cresce del 2,8%.