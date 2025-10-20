KLA-Tencor, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tecnologica americana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,20%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di KLA-Tencor
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
