KLA-Tencor, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tecnologica americana, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,20%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di KLA-Tencor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



